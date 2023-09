TCL presenta un televisor masivo de 115 polgadas no Showcase IFA 2023

TCL revelou a súa nova incorporación ao gran mercado de televisión cun impresionante modelo de 115 polgadas. Cunha pantalla deste tamaño, o televisor está a ser aclamado como unha alternativa potencial aos proxectores. Actualmente dispoñible en China, o TCL X11G Max conta coa tecnoloxía Mini LED con máis de 20,000 zonas de atenuación locais, unha resolución 4K e un brillo de 5000 nits. O prezo de venda polo miúdo en China é de aproximadamente £ 8740 / $ 10,900 / AU $ 17,050.

Aínda que o prezo pode parecer elevado, cando se compara cos proxectores que producen unha imaxe de tamaño similar con chips 4K nativos, como o Sony VPL-XW5000ES, o prezo faise máis comprensible. Non obstante, segundo informa Marek Maciejewski, director de desenvolvemento de produtos de TCL Europe, TCL atrasou o lanzamento do televisor de 115 polgadas en Europa ata o próximo ano. Aínda non se sabe se estará dispoñible en América do Norte.

Este televisor masivo podería salvar a brecha entre os televisores e os proxectores tradicionais, ofrecendo un mellor HDR e un rendemento de xogos sen necesidade dunha configuración de cine en casa escura. A súa versatilidade convérteo nun potencial cambio de xogo na industria.

