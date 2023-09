Taiwán presenta novas directrices para a industria de activos dixitais

Taiwán uniuse á crecente lista de países que implementan normativas para a industria de activos dixitais. A Comisión de Supervisión Financeira de Taiwán (FSC) desenvolveu dez principios reitores destinados a lograr un equilibrio entre o fomento da innovación e a protección dos investidores.

Unha das disposicións fundamentais das directrices é a represión das bolsas offshore que operan en Taiwán sen obter licenzas FSC. Isto significa que as bolsas globais como Binance, Bitfinex e Kraken, que estiveron operando sen cumprir as normativas en varias xurisdicións, agora enfrontaranse a un escrutinio máis estricto.

Taiwán experimentou os efectos negativos dos intercambios non regulados, xa que foi un dos países máis afectados polo colapso de FTX. Como resultado, o FSC está a tomar medidas proactivas para salvagardar aos investimentos e garantir a estabilidade do mercado de activos dixitais.

Ademais de reprimir os intercambios fraudulentos, as novas directrices de Taiwán tamén requiren que os provedores de servizos de activos virtuais (VASP) soliciten a aprobación do FSC antes de publicar anuncios. Os VASP tamén están obrigados a separar os activos dos clientes do capital operativo e implementar sólidos programas contra o branqueo de capitais (AML). As directrices prohiben ademais a oferta de produtos derivados complexos a investidores minoristas, impoñendo sancións severas por incumprimento.

A emisión de tokens é outra área que abordan as directrices. Os VASP deberán revelar os seus libros brancos ao FSC para a súa revisión antes de emitir tokens. Esta medida ten como obxectivo promover a transparencia e protexer aos investidores de esquemas fraudulentos.

Paga a pena sinalar que a xurisdición do FSC non cobre os tokens non fungibles (NFT), xa que as súas características únicas e a súa composibilidade requiren regulacións máis amplas.

O movemento de Taiwán para regular a industria de activos dixitais reflicte a tendencia crecente entre os reguladores mundiais de poñerse ao día co rápido desenvolvemento do mercado criptográfico. Ao implementar estas directrices, Taiwán pretende crear un ambiente máis seguro e transparente para os investimentos ao tempo que fomenta a innovación no sector dos activos dixitais.

