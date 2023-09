Científicos descobren novas especies de vida mariña na fosa oceánica profunda

By

Os científicos tropezaron recentemente cunha nova especie notable de vida mariña nas profundidades dunha remota fosa oceánica. O descubrimento realizouse durante unha expedición de investigación dirixida por biólogos mariños do Instituto de Exploración Oceánica.

A especie recentemente descuberta, chamada "Abyssus maris" ou Abismo do Mar Profundo, é unha criatura única e esquiva que nunca antes se atopou. Ten aproximadamente 6 polgadas de lonxitude e posúe patróns bioluminiscentes vibrantes, o que lle permite camuflarse de forma eficaz nas profundidades escuras do océano.

O equipo de investigación utilizou tecnoloxía de exploración de profundidade mariña de última xeración e descubriu o abismo do mar profundo a unha profundidade de aproximadamente 3,000 metros. A foxa onde se atopou a especie é coñecida polas súas condicións extremas, incluíndo temperaturas frías e alta presión. Estas duras condicións contribuíron potencialmente á evolución das características distintas do abismo do mar profundo.

Os científicos están particularmente entusiasmados con este descubrimento, xa que arroxa luz sobre a biodiversidade do océano profundo, que permanece en gran parte sen explorar. A existencia de especies tan únicas e ata agora descoñecidas reafirma a crenza de que aínda queda moito por descubrir nas profundidades dos nosos océanos.

Este achado subliña a importancia de seguir explorando e investigando para comprender os intrincados ecosistemas que existen nas gabias do mar profundo. Ao estudar estes organismos, os científicos esperan obter información sobre as súas adaptacións, procesos evolutivos e posibles contribucións á conservación ambiental.

Fontes:

- Instituto de Exploración Oceánica

– Revista científica de bioloxía mariña e ecoloxía