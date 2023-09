O CEO de Google, Sundar Pichai, prevé unha colaboración continuada con Nvidia durante os próximos 10 anos

Sundar Pichai, CEO de Google, afirmou que a longa asociación de Google co fabricante de chips Nvidia persistirá no futuro previsible. Nunha entrevista con Wired, Pichai fixo fincapé na profunda colaboración das compañías en varios proxectos, incluído Android, que abarcan máis dunha década. Pichai tamén eloxiou a excepcional traxectoria de Nvidia en innovación en intelixencia artificial (IA).

Pichai expresou a súa confianza na alianza continua con Nvidia, explicando que a industria de semicondutores necesita unha ampla investigación e investimento. Cre firmemente que, incluso dentro dunha década, Google e Nvidia traballarán en estreita colaboración. As dúas compañías anunciaron recentemente unha asociación destinada a ofrecer aos clientes na nube de Google un acceso mellorado ás potentes GPU H100 de Nvidia. Tras o anuncio, as accións de Nvidia alcanzaron un máximo histórico.

Nvidia experimentou un crecemento significativo debido á gran demanda das súas unidades de procesamento de gráficos (GPU) por parte de empresas na nube, axencias gobernamentais e startups que empregan modelos de IA xerativa. Estes modelos son fundamentais en varias aplicacións, incluíndo a tecnoloxía ChatGPT de OpenAI. Mentres Google busca permanecer á vangarda da innovación en intelixencia artificial, introduciu varias solucións de intelixencia artificial, como o chatbot Bard, nas súas unidades de negocio.

As accións de Nvidia experimentaron un notable aumento de aproximadamente un 212% ata a data, e a compañía reportou unha duplicación dos ingresos trimestrais en comparación co ano anterior. Ademais, prevé que as vendas no trimestre actual se dispararán un 170% interanual.

A colaboración entre Google e Nvidia demostra o seu compromiso compartido co avance da tecnoloxía da intelixencia artificial. Como afirmou Pichai, a IA representa unha das tecnoloxías máis profundas nas que Google traballará.

