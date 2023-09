As accións de Oracle caen despois do débil informe de ingresos do segundo trimestre

As accións de Oracle Corporation caeron un 10% antes da campá de apertura tras a publicación do seu informe financeiro do segundo trimestre fiscal. A compañía de software informou de ganancias axustadas de 1.19 dólares por acción, superando lixeiramente as expectativas dos analistas de 1.15 dólares por acción. Non obstante, os ingresos ascenderon a 12.45 millóns de dólares, por debaixo dos 12.47 millóns previstos.

WestRock avanza coa fusión mentres Smurfit Kappa comparte o afundimento

A empresa de papel e envases WestRock experimentou un aumento do 6% nas súas accións antes do timbre despois de anunciar os seus plans de fusión coa empresa de Dublín Smurfit Kappa. Pola contra, as accións de Smurfit Kappa caeron máis dun 8% en resposta á noticia.

As accións de Apple soben antes do evento de lanzamento do iPhone

As accións de Apple experimentaron un lixeiro aumento antes do timbre previo ao tan esperado evento de lanzamento do iPhone. O evento, programado para as 1:XNUMX ET, xerou entusiasmo e entusiasmo entre os entusiastas da tecnoloxía e os investimentos.

Bank of America actualiza as accións de Cintas

Cintas experimentou un aumento do 1% na negociación previa ao mercado despois de recibir unha actualización da clasificación de compra de Bank of America. Esta actualización prodúcese a medida que aumenta a probabilidade dun escenario económico de aterraxe suave, destacando as perspectivas positivas para as accións.

As tendas xerais de Casey superan as expectativas de ganancias

As tendas xerais de Casey experimentaron un aumento do 4% na negociación previa ao mercado despois de superar as expectativas de ganancias para o último trimestre. A compañía informou de ganancias de 4.52 dólares por acción, superando os 3.36 dólares previstos por acción. Aínda que os ingresos quedaron lixeiramente por debaixo das expectativas, os investimentos aínda estaban alentados polo informe positivo de ganancias.

Geron recibe unha actualización de Goldman Sachs

Geron, unha empresa de tratamento do cancro de sangue, viu un aumento do 5% nas súas accións antes do timbre despois de recibir unha actualización da clasificación de compra de Goldman Sachs. A actualización produciuse antes do lanzamento de fármacos de Geron en 2024, que ten o potencial de impulsar un crecemento significativo das accións da compañía, e os analistas prevén un aumento potencial de ata o 70%.

