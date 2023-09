As accións abren á baixa mentres Apple cae e Intel supera

As accións abriron á baixa o xoves tras unha actualización desalentadora do mercado laboral. Apple continuou o seu recente descenso, mentres que o fabricante de chips Intel estendeu a súa racha de vitorias. O Departamento de Traballo informou de que as solicitudes iniciais de desemprego diminuíron inesperadamente a semana pasada, alcanzando o nivel máis baixo desde febreiro. As reclamacións continuas tamén experimentaron unha caída significativa. A pesar das noticias positivas sobre as solicitudes de desemprego, espérase que a Reserva Federal manteña os seus tipos de interese actuais e priorice un mercado de traballo forte para combater a inflación.

As accións de AAPL diminuíron un 2.9% despois de que os informes suxeran que China podería ampliar a súa prohibición dos iPhones para incluír empresas estatais e axencias apoiadas polo goberno. C3.ai experimentou unha diminución do 12.2% no valor das accións tras o seu informe de resultados do primeiro trimestre, que revelou unha perda de 9 céntimos por acción, pero superou as expectativas de ingresos. O analista de Wedbush Securities, Daniel Ives, segue sendo optimista sobre o potencial a longo prazo de C3.ai no mercado de intelixencia artificial.

O Nasdaq Composite caeu un 0.9% ata os 13,748, a súa cuarta perda consecutiva, mentres que o S&P 500 caeu un 0.3% ata os 4,451. Non obstante, o Dow Jones Industrial Average conseguiu aumentar un 0.2% ata os 34,500 grazas á fortaleza de Intel. As accións de Intel aumentaron un 3.2%, marcando a súa racha de vitorias diaria máis longa en varios meses.

Definicións:

O mercado de traballo refírese á oferta de traballo na economía e á demanda dese traballo por parte dos empresarios.

As solicitudes iniciais de desemprego son o número de persoas que solicitan a prestación por desemprego por primeira vez. As cifras máis baixas indican un mercado laboral máis saudable.

As solicitudes continuadas son o número de persoas que están a percibir prestacións por desemprego e xa presentaron unha solicitude inicial.

A Reserva Federal, ou a Fed, é o banco central dos Estados Unidos e é responsable da política monetaria, incluíndo a fixación dos tipos de interese.

O mercado da intelixencia artificial (IA) refírese ao desenvolvemento e aplicación de sistemas informáticos que poden realizar tarefas que normalmente requiren intelixencia humana.

