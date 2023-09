Os estados confían no programa de conectividade accesible para salvar a fenda dixital

Os estados dos Estados Unidos están a traballar para pechar a fenda dixital implementando plans de equidade dixital que se centran en proporcionar acceso de banda ancha asequible a todos os residentes. Unha das principais ferramentas nas que confían os estados é o Programa de Conectividade Asequible (ACP), unha iniciativa establecida pola Comisión Federal de Comunicacións (FCC) para axudar aos fogares de baixos ingresos a pagar servizos de banda ancha.

Louisiana está a liderar a matrícula ACP, con máis do 50 por cento dos residentes elixibles que participan no programa. No seu plan de equidade dixital, ConnectLA pretende aumentar a matrícula ACP a máis de 635,000 a curto prazo e 980,000 a longo prazo. Do mesmo xeito, Montana ve a matrícula ACP como unha estratexia crucial para abordar a brecha de accesibilidade para os seus residentes. O borrador do Plan de Oportunidades Dixitais do estado céntrase en aumentar a conciencia e axudar aos fogares elixibles no proceso de inscrición na ACP.

Utah, como moitos estados, ten unha parte importante da súa poboación con acceso limitado a un servizo de internet accesible. O Utah Broadband Center descubriu que o ACP é o activo de accesibilidade máis impactante dispoñible para os residentes. West Virginia e Wyoming tamén recoñecen a importancia da ACP para lograr a equidade dixital. Virxinia Occidental pretende ter 250,000 fogares elixibles inscritos na ACP para 2028, mentres que Wyoming traballa para aumentar a participación dos provedores de servizos de Internet no programa e concienciar aos fogares elixibles.

A ACP ofrece actualmente acceso de banda ancha a prezos accesibles a máis de 20 millóns de fogares en todo o país. Non obstante, as estimacións da FCC suxiren que o financiamento para o programa podería esgotarse no próximo ano. En resposta, a presidenta da FCC, Jessica Rosenworcel, e 45 membros do Congreso de ambos os partidos instaron ao liderado a ampliar o financiamento da ACP para garantir que millóns de estadounidenses non perdan o acceso á banda ancha.

O futuro da ACP segue sendo incerto, pero os estados confían en que os responsables políticos aborden o lado da accesibilidade da fenda dixital e aseguren o financiamento do programa. Co obxectivo de lograr o acceso universal á banda ancha e salvar a fenda dixital, os estados contan coa ACP para que a banda ancha sexa accesible para os residentes de baixos ingresos e lles brinde oportunidades de educación, saúde e emprego.

Definicións:

– Equidade dixital: garantir que todas as persoas e comunidades teñan as habilidades, a tecnoloxía e a capacidade necesarias para beneficiarse plenamente da economía dixital.

– Fenda dixital: a fenda entre as persoas e comunidades que teñen acceso e uso das tecnoloxías da información e da comunicación e as que non.

