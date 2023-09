– Razorpay adquire a empresa de facturación dixital BillMe

By

Razorpay, unha plataforma líder en fintech, adquiriu BillMe, unha startup de facturación dixital e compromiso dos clientes. Esta asociación ten como obxectivo que as empresas se comprometan mellor cos seus consumidores finais. O director xeral e cofundador de Razorpay, Shashank Kumar, expresou o seu entusiasmo pola adquisición, afirmando que axudará ás marcas de venda polo miúdo fóra de liña a crecer máis rápido e acceder a solucións de pago omnicanal. Esta é a oitava adquisición de Razorpay e a primeira desde a adquisición de Ezetap, unha empresa de pagos dixitais de extremo a extremo, en agosto de 2022.

A startup de House of Brands Neso Brands adquire participacións en Le Petit Lunetier

Neso Brands, unha startup apoiada por Lenskart, adquiriu unha participación en Le Petit Lunetier, unha marca de lentes omnicanal con sede en París. O investimento de 4 millóns de dólares empregarase para ampliar a presenza minorista de Le Petit Lunetier en Europa e introducir a marca nos mercados de Lenskart en Asia e Oriente Medio. Bjorn Bergstrom e Peyush Bansal, cofundadores de Neso Brands e CEO do Grupo Lenskart, respectivamente, uniranse ao consello de administración de Le Petit Lunetier.

1Bridge adquire activos tecnolóxicos de eSamudaay

A plataforma de tecnoloxía social 1Bridge adquiriu os activos tecnolóxicos de eSamudaay, unha startup que crea redes locais de comercio electrónico en cidades máis pequenas. O obxectivo desta adquisición é achegar microempresarios rurais a unha plataforma integrada coa Open Network for Digital Commerce (ONDC). Ravinder Singh Mahori, o cofundador e CTO de eSamudaay, pasou a 1Bridge como novo CTO. Ademais, 1Bridge recibiu un financiamento de capital de Rs 4 millóns nunha rolda ponte de C4D Partners e outros investidores.

Vertex Ventures recauda 541 millóns de dólares no Fondo V

Vertex Ventures Southeast Asia and India, unha empresa de capital risco apoiada por Temasek, recadou 541 millóns de dólares no seu quinto fondo. O fondo supera o seu tamaño obxectivo de 450 millóns de dólares e é un 80% máis grande que o fondo anterior recadado en 2019. Vertex Ventures tivo saídas exitosas de empresas como Grab, FirstCry e XpressBees. O novo fondo inclúe un sobre de coinvestimento dedicado de 50 millóns de dólares para asociarse co fondo matriz en startups lideradas por mulleres.

Kale recauda 30 millóns de dólares para ampliar os sistemas comunitarios de carga

Kale, unha plataforma loxística SaaS global, recadou 30 millóns de dólares na súa rolda de financiamento da Serie B. O financiamento empregarase para ampliar e implantar os novos sistemas comunitarios de carga de Kale en América do Norte e Europa. A plataforma ten como obxectivo facilitar o comercio transfronteirizo sen fisuras e sen papel. Anteriormente, Kale recadou un investimento da Serie A de 5 millóns de dólares de Inflexor Ventures en 2021.

Brine Fi recauda 16.5 millóns de dólares en financiamento da serie A

O intercambio criptográfico descentralizado Brine Fi recadou 16.5 millóns de dólares na súa rolda de financiamento da Serie A. O financiamento foi liderado por Pantera Capital e inclúe a participación de Elevation Capital, Starkware, Spartan Group e outros investidores. A plataforma de pedidos de Brine Fi procesa volumes mensuais de 300 millóns de dólares e está clasificada entre os 10 mellores DEX a nivel mundial.

Pee Safe recauda 3 millóns de dólares en financiamento

A marca de hixiene e benestar Pee Safe recadou 3 millóns de dólares nunha rolda de financiamento dirixida por Natco Pharma e Rainmatter Health. Na rolda tamén participou Alkemi Growth Capital. Os fondos utilizaranse para acelerar os esforzos de expansión da compañía e consolidarse como unha marca líder no sector do benestar íntimo.

Wogom recauda 1.9 millóns de dólares en financiamento

Wogom, unha plataforma baseada na nube para o ecosistema de distribución e venda polo miúdo, recadou 1.9 millóns de dólares en fondos de oficinas familiares e inversores anxos non revelados. O financiamento empregarase para a expansión do mercado, o investimento en tecnoloxía e o desenvolvemento de produtos.

Swiggy lanza a Academia de aprendizaxe dixital para socios de restaurantes

A plataforma de entrega de alimentos en liña Swiggy lanzou unha academia de aprendizaxe dixital chamada Learning Station. Integrada na aplicación de socios de Swiggy, Learning Station ofrece unha variedade de cursos adaptados para apoiar aos socios de restaurantes na súa viaxe de crecemento. O contido céntrase en utilizar ferramentas tecnolóxicas, aproveitar os datos para o crecemento empresarial e dominar varios aspectos das operacións dos restaurantes.

Qure.ai recibe a autorización da FDA para a solución de raios X de tórax habilitada para AI

Qure.ai, unha empresa de intelixencia artificial para a saúde, recibiu a autorización da FDA para a súa solución de raios X de tórax habilitada para a intelixencia artificial, qXR. A solución agora pode clasificar o pneumotórax e o derrame pleural, que son achados críticos en urxencias e unidades de coidados intensivos. A autorización da FDA engádese á carteira existente de produtos autorizados pola FDA de Qure.ai.

Fontes:

– Razorpay adquire a empresa de facturación dixital BillMe

- Neso Brands, apoiada por Lenskart, adquire unha participación na marca de lentes de París Petit Lunetier nun acordo de 4 millóns de dólares

– 1Bridge adquire activos tecnolóxicos de eSamudaay

- Vertex Ventures recauda 541 millóns de dólares en Fund V para apoiar as startups de SEA e India con foco en empresas dirixidas por mulleres

- A plataforma loxística global SaaS Kale recauda 30 millóns de dólares para ampliar os seus sistemas comunitarios de carga

– Brine Fi embolsa 16.5 millóns de dólares de Pantera Capital, Elevation Capital e outros

– Pee Safe recauda 3 millóns de dólares liderados por Natco Pharma, Rainmatter Health

- Wogom recauda 1.9 millóns de dólares nunha nova rolda de financiamento

– Swiggy lanza unha academia de aprendizaxe dixital para socios de restaurantes

– Qure.ai recibe a autorización 510(k) da FDA para a súa solución de raios X de tórax habilitada para AI