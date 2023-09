Comprender a física detrás do clip viral Starfield Potato

A semana pasada, un videoclip dun xogador de Starfield metendo 20,000 patacas na cabina do seu barco fíxose viral. Aínda que a audacia de tal fazaña chamou a atención, a verdadeira fascinación reside no feito de que todas esas patacas "teñen física". Pero que significa para algo "ter física"? Por que a xente está tan abraiada por un montón de patacas caendo nun xogo de exploración espacial?

Para comprender este fenómeno, puxémonos en contacto con varios desenvolvedores de xogos para obter información. Nikita Luzhanskyi, unha desenvolvedora de Unreal Engine, explicou como se calculan as colisións entre obxectos nos xogos. Esencialmente, cando dous obxectos chocan na vida real, entra en xogo a física. Non obstante, nos espazos virtuais, as computadoras necesitan tempo para calcular a física de cada obxecto implicado. Cantos máis obxectos na mestura, máis cálculos son necesarios, facendo as cousas máis complexas.

Luzhanskyi tamén destacou que os xogos funcionan a unha determinada velocidade de fotogramas, como 60 fotogramas por segundo (fps). Dentro de cada segundo, o motor do xogo procesa os datos de entrada, aplícaos ao mundo do xogo, calcula as interaccións dos obxectos e mostra a imaxe na pantalla. Cantos máis obxectos haxa, máis comprobacións debe realizar o motor para interaccións realistas. Non obstante, superar o límite superior da velocidade de fotogramas pode provocar que o xogo se ralentice, o que non é desexable para os xogadores.

Calcular o movemento de obxectos nun xogo implica o uso de varios algoritmos para calcular pequenos movementos entre ticks ou intervalos de tempo. Téñense en conta factores como a aceleración, a velocidade e as colisións. Conseguir colisións realistas con centos ou miles de obxectos require un código eficiente e rápido.

A xenialidade do clip de patacas Starfield reside no feito de que a pesar de ter 20,000 patacas chocando entre si, o chan e unha porta en movemento, compórtanse como patacas reais. Liam Tart, artista principal de Unknown Worlds, explica que aínda que as patacas poden aparecer aínda, en realidade están simulando a física en todo momento. Normalmente, cando os obxectos están moi preto, as colisións provocan rebotes e tambaleos, pero as patacas do clip móvense suavemente só cando se abre a porta. Conseguir simular máis de 20,000 patacas sen unha caída significativa na taxa de fotogramas é unha fazaña impresionante.

Megan Fox, fundadora de Glass Bottom Games, destaca aínda máis os potenciais retos que poderían xurdir desta simulación. Ela explica a diferenza entre a física da CPU, que se executa no ordenador, e a física da GPU, que se executa na tarxeta gráfica. Aínda que a física da GPU é máis adecuada para simulacións autónomas, a física da CPU é mellor para as simulacións interactivas que impliquen interaccións dos xogadores. O feito de que a simulación da pataca se conseguise mediante a física da CPU engádese á natureza impresionante do clip.

En conclusión, o clip viral de patacas Starfield mostra as complexidades das simulacións de física nos xogos. O gran número de patacas implicadas presentou un desafío en termos de potencia computacional e optimización de código. O feito de que as patacas se comportasen como patacas reais a pesar do seu entorno virtual é o que fai que este clip sexa realmente alucinante.

