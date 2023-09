O tempo medio de finalización de Starfield Main Quest

Segundo How Long To Beat, o xogador medio de Starfield, o último xogo de rol de Bethesda, tarda unhas 18 horas en completar a misión principal. Esta estimación baséase nun tamaño de mostra modesto de 72 xogadores. Non obstante, hai que ter en conta que estes números poden non ser totalmente representativos, xa que é probable que os xogadores deste grupo estean especialmente entusiasmados e dedicados, dado que Starfield aínda é un lanzamento quente.

Ademais, se os xogadores completasen tanto a misión principal como as secundarias principais, tardarían aproximadamente 49 horas. Esta estimación supón que os xogadores están totalmente implicados en explorar todos os aspectos do xogo.

É importante ter en conta que estes números están suxeitos a cambios a medida que máis xogadores comparten consellos e descobren misións ou segredos escondidos dentro do xogo. A medida que a comunidade se reúne para descubrir contido novo, o tempo medio de finalización pode aumentar e o tempo para unha partida "complecionista" pode diminuír.

O xefe de publicacións de Bethesda, Pete Hines, compartiu que para el persoalmente, Starfield tardou unhas 130 horas en involucralo plenamente. Isto destaca a profundidade e a riqueza de contido do xogo máis aló da misión principal.

Aínda que Starfield pode parecer familiar para os fans dos xogos anteriores de Bethesda como Fallout 4 ou The Elder Scrolls, esta familiaridade pode proporcionar unha experiencia cómoda e agradable. Do mesmo xeito que unha cunca quente de avea, as aventuras do mundo aberto de Bethesda ofrecen unha sensación de confort e familiaridade que os xogadores adoitan atopar atractivos.

En conclusión, o tempo medio de realización da misión principal de Starfield estímase nunhas 18 horas. Non obstante, os xogadores poden esperar unha experiencia de xogo máis longa se pretenden completar tanto a misión principal como as misións secundarias principais. A medida que máis xogadores exploren o xogo e compartan as súas experiencias, o tempo medio de finalización pode cambiar. A pesar das semellanzas cos títulos anteriores de Bethesda, Starfield promete ofrecer unha experiencia única e atractiva para os xogadores.

