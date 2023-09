As intrigantes misións secundarias de Starfield: exploración, espionaxe e dilemas éticos

By

No esperado xogo de Bethesda, Starfield, hai unha infinidade de tesouros escondidos e misións secundarias á espera de ser descubertos. O xogo ofrece un vasto universo cheo de curiosos elementos que non serven para nada máis que para decorar e deleitar aos xogadores. Desde materiais de investigación ben apilados ata ferramentas esquecidas e bocadillos abandonados, cada recuncho de Starfield zumba con posibilidades eléctricas, facendo acenos aos xogadores para que os collen.

Non obstante, esta tentación pode levar a consecuencias imprevistas. Un xogador atopouse no cárcere de United Colonies por roubar un vaso de poliestireno. En lugar de ser arroxados a unha cela normal, foron levados a bordo da UC Vigilance, onde foron interrogados e coaccionados a unha misión encuberta para infiltrarse na famosa banda de piratas Crimson Fleet. O que segue é unha trama complexa que leva aos xogadores a través de varias galaxias, que inclúe roubos, descubrindo segredos e navegando polas liñas borrosas entre o narcótico espacial e o pirata real.

A liña de misións, titulada "Deep Cover", é só o comezo da historia de Crimson Fleet, que abrangue oito misións en total. O que distingue esta liña de misións é a súa énfase no descubrimento orgánico. Os xogadores son enviados a planetas afastados con obxectivos significativos, como construír relacións ou adquirir pezas de naves, en lugar de recoller artefactos sen sentido. A pesar dos momentos ocasionais de repetición, a liña de misións ofrece un delicado equilibrio de amizade, decisións difíciles e o atractivo das riquezas. As eleccións realizadas ao longo desta historia afectan a percepción dos compañeiros e, finalmente, obrigan aos xogadores a escoller entre a lealdade ás Colonias Unidas ou a Flota Carmesí.

Ademais da emocionante liña de misións Crimson Fleet, os xogadores tamén poden explorar a liña de misións Ryujin. Mentres son encubertos como pirata da Flota Carmesí, os xogadores tropezan cunha solicitude de emprego para Ryujin, a influente entidade corporativa de Neon. Ao escalar a escaleira corporativa desta empresa tecnolóxica, os xogadores navegan por un sistema social dinámico cheo de espionaxe, ambigüidade moral e traizóns apuñaladas nas costas. Esta liña de misións ofrece unha perspectiva diferente sobre a vileza, pasando do tiroteo e matanza tradicionais á violencia insidiosa do capitalismo.

Estas misións secundarias non só ofrecen historias cativadoras, senón tamén beneficios gratificantes ao finalizar. Starfield presenta varias faccións ás que unirse e os xogadores teñen a liberdade de exploralas e unirse a todas sen ter que escoller.

En definitiva, Starfield brilla cando guía perfectamente aos xogadores desde a exploración ata o descubrimento, os dilemas morais e a creación de relacións, creando unha experiencia convincente e inmersiva dentro do seu amplo universo. Aínda que a liña de misións principal ofrece o seu propio atractivo, as verdadeiras xoias atópanse dentro destas misións secundarias fundamentadas, que engaden profundidade e complexidade ás narracións do xogo.

