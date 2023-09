Starfield de Bethesda Game Studios ofrece unha emocionante experiencia de tiroteo en gravidade cero

Bethesda Game Studios recibiu eloxios pola súa mecánica de combate en Starfield, e os críticos sinalaron que as súas armas se senten pesadas, precisas e poderosas. Unha mellora significativa do armamento lixeiro da serie Fallout. Non obstante, a característica destacada é unha oportunidade no inicio do xogo para participar nun emocionante tiroteo en gravidade cero que mostra o mellor sistema de combate do xogo.

[ALERTA DE SPOILER: O seguinte detalla a misión secundaria da estación espacial Almagest en Starfield.]

Mentres seguía a liña de misións de Mantis camiño de Alpha Centauri, descubrín o sistema estelar do Olimpo e atopei unha estación espacial radial aparentemente común preto do planeta Nesoi, chamada O Ollo. Non obstante, non houbo resposta cando intentei comunicarme coa emisora, o que provocou preocupacións.

Ao subir á estación, atopeime nun corredor glamuroso e ingrávido, guiado unicamente polos chorros da miña mochila. Mentres miraba polas fiestras, notei restos flotando dentro da estación espacial baleira, indicando que algo saíu mal. De súpeto, un Spacer pasou flotando, sinalando o inicio dun intenso tiroteo. O caos estalou no nivel inferior.

O ambiente de gravidade cero fomenta un xogo agresivo, con só unha reixa decorativa que separa aos xogadores das hordas de inimigos. Utilizar un jetpack é fundamental para pechar rapidamente a distancia e illar aos adversarios individuais. As granadas e as escopetas son eficaces para dispersar o grupo inimigo ben coordinado, que utiliza hábilmente a cobertura ao seu favor. A proximidade da acción á cámara de aire mellora a intensidade do encontro, e mesmo compañeiros de IA como o robot Vasco únense á acción.

O que máis me impresionou foi o excepcional sistema de física. Bethesda implementou con éxito efectos ragdoll adaptados para o combate en gravidade cero, o que resulta nun movemento de cadáver visualmente abraiante e dinámico que mesmo pode proporcionar cobertura temporal.

En conclusión, a estación espacial de Almagest presenta unha excelente oportunidade no inicio do xogo para experimentar a euforia do combate en gravidade cero en Starfield. Se aínda non o exploraches, asegúrate de levar as túas armas favoritas e crea un punto de salvamento sólido. Terás ganas de repetir este tiroteo varias veces para apreciar plenamente os sistemas de combate do xogo.

Lembra que, ao loitar en G cero, ten en conta que a porta do inimigo está abaixo.

Definicións:

– Gravidade cero: estado de ingravidez que experimentan os obxectos e os individuos cando están sometidos a unha forza gravitatoria mínima ou nula.

– Tiroteo: escaramuza ou conflito intenso que implica o uso de armas de fogo.

– Mecánica de combate: os sistemas e regras que rexen o combate no xogo, incluíndo a mecánica de armas, o movemento e as tácticas.

