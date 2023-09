Starfield recibirá soporte oficial de modificacións en 2024

Segundo Todd Howard, o xefe de desenvolvemento de Bethesda, Starfield recibirá soporte oficial de modificación en 2024. Aínda que non se proporcionou unha data de lanzamento específica, Howard deu a entender que o soporte de modificación probablemente se implementará a través do Kit de creación, que se utilizou anteriormente para Fallout. 4 e The Elder Scrolls 5: Skyrim.

O soporte de modificacións permite aos xogadores modificar e personalizar o xogo, ampliando as súas posibilidades. Howard mencionou: "Unha vez que se admitan as modificacións, poderás facer case calquera cousa, como nos nosos xogos anteriores. O soporte de modificacións estará dispoñible o ano que vén, e tamén nos encantan os mods, así que iremos todo".

Os kits de creación para Fallout 4 e Skyrim proporcionaron aos xogadores as mesmas ferramentas que Bethesda utilizou para crear os xogos. Isto permitiu o desenvolvemento de modificacións máis avanzadas con maior facilidade. É lóxico asumir que a versión de Starfield do Kit de creación será lanzada un ano despois do lanzamento do xogo, de xeito similar aos prazos de lanzamento dos seus predecesores.

A pesar da ausencia de soporte oficial de modificacións, os xogadores xa crearon unha variedade de modificacións para Starfield. Estes van desde creacións estrafalarias e pouco convencionais ata complementos máis prácticos, como o soporte DLSS e un control deslizante de campo de visión. Os xogadores incluso desenvolveron un mod para abordar o que IGN denominou como un sistema de xestión de inventario "increíblemente malo".

Aínda que a instalación de modificacións non oficiais pode desactivar os logros do xogo, os modders dedicados atoparon formas de evitar esta limitación. Fixeron modificacións para restaurar a capacidade de conseguir logros mesmo con modificacións instaladas.

Para obter máis información sobre como instalar modificacións para Starfield e outros aspectos do xogo, IGN ofrece unha completa Guía de Starfield. Ademais, os fans poden explorar a nova mercadoría de Starfield dispoñible na tenda IGN.

Na revisión de IGN, Starfield recibiu unha valoración de 7/10, con eloxios polas súas extensas misións de xogo de rol e un agradable combate. A pesar de afrontar retos, o atractivo do xogo segue sendo forte.

Definicións:

– Soporte de modificacións: unha función que permite aos xogadores modificar e personalizar un xogo engadindo ou cambiando elementos.

– Kit de creación: un conxunto de ferramentas proporcionadas por Bethesda que permite aos xogadores desenvolver modificacións utilizando recursos e funcións do xogo.

Fontes:

– Famitsu (Traducido por IGN)

- IGN