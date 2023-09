A irreal falta de cans en Starfield: os fanáticos queren os seus amigos peludos

By

Starfield, o último xogo de éxito de Bethesda, recibiu eloxios e críticas por igual. Non obstante, un aspecto que ata os fanáticos do xogo atopan desconcertante é a ausencia de cans. O usuario de Reddit u/Hbimajorv expresou a súa insatisfacción, alegando que a falta de cans é a parte máis irreal de Starfield.

Segundo unha descrición de elementos do xogo, dise que determinadas razas de cans están extintas. Esta explicación levou aos fanáticos a especular que todos os gatos e cans correron o mesmo destino. u/Hbimajorv argumenta que isto non é realista porque os humanos sempre fixeron todo o posible para protexer e coidar das súas mascotas, mesmo en circunstancias extremas.

Os fans nos comentarios coincidiron con u/Hbimajorv, afirmando que a ausencia de mascotas arruinou a inmersión para eles. Cren que os xogadores deberían ter a oportunidade de salvar os cans da extinción, dado o forte vínculo entre os humanos e os seus compañeiros de catro patas.

Curiosamente, aínda que a falta de cans é unha preocupación importante, algúns fans tamén notaron a ausencia de gatos en Starfield. Os primeiros materiais de mercadotecnia con gatos levaron a especular que poderían ter sido eliminados do xogo por completo.

En conclusión, a ausencia de cans en Starfield é un punto de discordia entre os fans. Moitos consideran que é pouco realista, dado o vínculo entre os humanos e as súas mascotas. Aínda que o xogo ofrece unha explicación para a súa ausencia, non satisface o desexo dos fans de ter aos seus amigos peludos ao seu carón no universo virtual.

Fontes: Reddit, Bethesda.