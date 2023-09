Comprensión do sistema de habilidades en Starfield: unha guía

Starfield, o moi esperado xogo de rol de Bethesda, incorpora un sistema de habilidades que está dirixido principalmente polas estatísticas e o azar. En contraste cos xogos anteriores de Bethesda, onde a progresión dunha habilidade baseábase na realización de accións asociadas, Starfield esixe que os xogadores adquiran habilidades específicas utilizando puntos de habilidade antes de que poidan mellorar nesas áreas.

Comezando cun proceso de creación de personaxes, os xogadores poden escoller entre unha variedade de antecedentes biográficos que ofrecen diferentes conxuntos de habilidades. Estas habilidades desbloqueanse usando os puntos de habilidade gañados ao subir de nivel. Cada habilidade ten catro rangos, e avanzar a rangos máis altos require completar desafíos específicos relacionados con esa habilidade.

É importante ter en conta que algúns desafíos só se poden desbloquear unha vez que se comprou a habilidade asociada. Isto significa que os xogadores poden atoparse realizando actividades sen progresar en determinadas áreas de habilidades. Para optimizar o xogo e o desenvolvemento de habilidades, recoméndase escoller un fondo e habilidades que se axusten ao estilo de xogo desexado.

Hai varias habilidades esenciais que debes considerar adquirir desde o principio en Starfield. Estes inclúen o levantamento de pesas, que aumenta a capacidade de carga; Benestar, que outorga máis saúde; Comercio, que mellora os prezos de compravenda; Persuasión, que aumenta as posibilidades de persuadir aos NPC; Scavenging, que mellora o descubrimento de elementos; Balística ou Láseres, que aumentan o dano con tipos de armas específicos; e varias certificacións de armas.

Outras habilidades importantes inclúen Medicina para aumentar a eficacia dos elementos curativos, Enquisa para mellorar as capacidades de dixitalización, Adestramento de paquetes de refuerzo para mellorar o rendemento do jetpack e Seguridade para piratear bloqueos avanzados.

Aínda que as habilidades mencionadas cobren unha serie de actividades que se atopan habitualmente no xogo, vale a pena sinalar que certas habilidades poden progresar simultáneamente. Por exemplo, as habilidades de combate a miúdo requiren matar inimigos, o que pode provocar danos. Isto, á súa vez, pode contribuír ao progreso das habilidades de Benestar ou Medicina. Do mesmo xeito, habilidades como Scavenging, Weight Lifting e Commerce poden sinerxizarse xa que o saqueo, o transporte de materiais e a súa venda aos vendedores poden conseguir un progreso do desafío.

En Starfield, non hai límite de nivel, o que permite aos xogadores seguir progresando incluso en niveis máis altos. Aínda que a respección non é posible, a capacidade de maximizar cada habilidade proporciona a flexibilidade para experimentar con diferentes estilos de xogo.

En conclusión, comprender o sistema de habilidades en Starfield é crucial para o desenvolvemento eficiente do personaxe. Escollendo coidadosamente as habilidades que se aliñan co teu estilo de xogo e completando constantemente os desafíos, podes crear un personaxe completo preparado para afrontar os desafíos da galaxia.

