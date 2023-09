Starfield: A Guide to Picking Locks with Digipicks

Bethesda fixo un cambio significativo na mecánica de pechaduras para o seu próximo xogo Starfield. Atrás quedaron os tradicionais bloqueos de vasos e alfileres aos que nos afacemos nos seus xogos de rol. Pola contra, introduciron novos digilocks elegantes. Se che resulta difícil adaptarse a este novo método de desbloquear portas e roubar obxectos valiosos, non te preocupes. Temos unha guía rápida para axudarche.

Como elixir pechaduras

En Starfield, a selección de pechaduras implica inserir chaves en peches circulares cun certo número de ocos que cómpre cubrir usando a chave correcta. A súa pantalla mostra as teclas dispoñibles no lado dereito, cada unha cun número diferente de pinos. Á esquerda, verás a pechadura en si, con peches máis complexos que teñen máis aneis para traballar en comparación cos máis simples.

Para facilitar a selección de bloqueos, recoméndase concentrarse en aumentar de nivel a súa habilidade de seguranza no inicio do xogo. Isto fará que os bloqueos se resalten en azul cando pases o rato sobre as teclas que lles encaixan. Deste xeito, pode identificar facilmente que chaves funcionan para cada nivel dos aneis da pechadura.

Ao tentar escoller unha pechadura, pode atopar chaves que só se axusten a unha capa ou nivel da pechadura, mentres que outras poden funcionar en varias capas. O teu obxectivo é xirar e inserir as teclas para cubrir todos os ocos e eliminar progresivamente as capas.

Escoller pechaduras en Starfield require máis reflexión e planificación en comparación coas pechaduras tradicionais dos xogos anteriores de Bethesda. Non use as claves que necesitará máis tarde só porque se axustan á capa na que está actualmente. É mellor comezar con teclas que teñan máis alfinetes, xa que moitas veces teñen deseños máis específicos. As teclas con menos pinos teñen un rango de aplicación máis amplo.

Se atopa un bloqueo experto, tómese o seu tempo para percorrer as teclas dispoñibles e xiralas na súa posición. Toma nota de que chaves se adaptan a cada capa antes de comprometerte a colocalas no seu lugar. Se cometes un erro, podes volver sobre os teus pasos a través das capas se tes digipicks de sobra. Non obstante, con paciencia e consideración coidadosa, deberías poder desbloquear a maioría das pechaduras sen necesidade de retroceder.

Por último, un consello útil é gardar escoria. Antes de tentar escoller un cofre de nivel mestre ou unha porta que realmente queres abrir, garda a partida. Deste xeito, podes recargar se te estragas. Aínda que poida parecer unha trampa, na inmensidade do espazo ninguén pode escoitarte facer trampas.

Onde atopar Digipicks

Os digipicks pódense atopar en todo Starfield. Están espallados en bases e campamentos inimigos e tamén se poden conseguir saqueando corpos inimigos mortos. Ademais, se tes habilidades para carteiristas, podes adquirir digipicks de inimigos vivos. Ademais, os provedores ofrecen digipicks para a compra, normalmente por 35 créditos. É recomendable abastecerse de digipicks para ter sempre uns poucos a man. Non che gustaría atopar un cofre mestre pechado no fondo dun calabozo sen un medio para abrilo.

Fontes: Ningunha.