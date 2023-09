Spotify presenta unha lista de reprodución personalizada "Daylist" que se adapta ao teu estado de ánimo

By

Spotify continúa mellorando a súa colección de listas de reprodución personalizadas coa introdución da súa última función, a lista diurna. Esta lista de reprodución en constante evolución está deseñada para adaptarse ao teu estado de ánimo ao longo do día, ofrecendo unha experiencia auditiva única e adaptada a cada usuario.

Uníndose ás filas de Discovery Weekly, On Repeat e mesturas de xénero, Daylist é unha lista de reprodución continuamente actualizada que pretende atender a "cada versión de ti". A lista de reprodución actualízase varias veces ao día, incorporando cancións e títulos novos en función do teu compromiso histórico coa aplicación Spotify.

Por exemplo, se normalmente escoitas música alegre e alegre polas mañás, a lista diaria pode suxerir unha lista de reprodución titulada "bedroom pop banger early morning". Xunto a estes subtítulos peculiares, podes esperar descubrir novas cancións e un título actualizado cada vez que se actualice a lista de reprodución.

Esta nova función baséase na comprensión de Spotify dos metadatos musicais, que permitiu o lanzamento de Niche Mixes a principios deste ano. As mesturas de nicho permitían aos usuarios introducir actividades, vibracións ou estéticas específicas para recibir a cambio unha lista de reprodución personalizada. Coa lista diaria, Spotify combina estas "vibracións" cos teus datos de uso de Spotify para crear unha lista de reprodución todo-en-un que mostra a túa música preferida durante todo o día.

A lista de reprodución actualízase con frecuencia, incorporando a "música de nicho e os microxéneros" que adoita transmitir durante horas específicas do día e da semana. Ademais, os gráficos da lista diurna adáptanse para reflectir a hora do día, pasando dun ton amarelento brillante pola mañá ás cores do solpor pola noite e un negro máis escuro para escoitar a noite.

Ademais, Daylist inclúe unha función de compartición integrada deseñada para as redes sociais. Os usuarios poden compartir facilmente unha captura de pantalla preparada, un adhesivo personalizado ou unha tarxeta compartida personalizable para mostrar a súa lista diaria a amigos e seguidores. A lista de reprodución tamén se pode gardar na biblioteca do usuario para un acceso cómodo.

Daylist está lanzando tanto para usuarios gratuítos como para usuarios Premium nos mercados de fala inglesa, incluídos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nova Zelanda e Irlanda. Spotify planea ampliar a dispoñibilidade a máis usuarios a nivel mundial nos próximos meses.

