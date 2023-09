Presentamos a lista do día de Spotify: a túa banda sonora persoal para o día

By

Spotify presentou recentemente unha nova función chamada Daylist, que transforma o teu día nunha lista de reprodución seleccionada. Con Daylist, agora podes ter a banda sonora perfecta para acompañar as túas actividades diarias. Aquí tes todo o que necesitas saber sobre esta innovadora ferramenta.

Daylist está deseñada para mellorar a túa experiencia de escoita musical adaptando as listas de reprodución a momentos específicos do día. Tanto se estás comezando a túa rutina da mañá, como se vas ao traballo, se vai ao ximnasio ou te relaxas antes de durmir, a Lista do día de Spotify pode proporcionar o escenario musical perfecto.

Para atopar a túa lista diaria, só tes que abrir a aplicación Spotify e navegar ata a sección "Feita para ti". Aquí descubrirás unha colección de listas de reprodución personalizadas para que coincidan coas túas preferencias e hábitos únicos. A lista diaria aparecerá xunto coas túas outras listas de reprodución personalizadas, polo que será facilmente accesible.

O que diferencia a Daylist doutras listas de reprodución é a súa capacidade de adaptación en función dos teus hábitos de escoita e da hora do día. Os algoritmos de Spotify teñen en conta factores como os teus xéneros favoritos, as cancións reproducidas recentemente e o historial de audición para crear unha lista de reprodución a medida que reflicta o teu estado de ánimo e as túas actividades para cada bloque de tempo específico.

Daylist tamén che ofrece a opción de personalizar aínda máis a túa experiencia auditiva. Podes engadir ou eliminar manualmente cancións da lista de reprodución, asegurándote de que cada canción se aliña perfectamente co teu gusto e ambiente.

En xeral, a Daylist de Spotify é unha adición emocionante á plataforma de transmisión de música, que ofrece aos usuarios unha banda sonora personalizada para acompañar o seu día. Tanto se es unha persoa matinal, como un noctámbulo ou nalgún lugar intermedio, agora podes gozar da lista de reprodución perfecta que se adapta perfectamente ao teu estilo de vida.

