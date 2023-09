Se rumorea que o iPhone 15 Pro incluirá un botón de acción en lugar do interruptor de silencio

Espérase que o próximo teléfono intelixente insignia de Apple, o iPhone 15 Pro, teña un botón de acción en lugar dun interruptor de silencio, segundo unha imaxe filtrada que apareceu en liña poucas horas antes do debut oficial do teléfono xunto co iPhone 15 Pro Max no lanzamento de "Wonderlust" de Apple. evento. A imaxe filtrada, publicada por un coñecido fabricante de fundas para teléfonos intelixentes, mostra un terceiro botón por riba do control de volume, que substitúe o tradicional interruptor de silencio que Apple presentou nos seus iPhones durante anos.

Este rumor aliñase con informes anteriores que suxiren que os modelos Pro da liña de iPhone 15 estarán equipados cun botón de acción, similar ao Apple Watch Ultra que se lanzou o ano pasado. Ao parecer, o fabricante de fundas Spigen confirmou a existencia deste novo botón compartindo unha imaxe dunha funda de teléfono intelixente que o inclúe.

Esta non é a primeira vez que se filtra o botón Acción. En xuño, as imaxes de fundas protectoras para o iPhone 15 Pro foron publicadas en Weibo, mostrando o terceiro botón enriba das teclas de volume. Aínda que Apple non fixo ningún anuncio oficial sobre esta nova función de hardware, as fontes indican que o botón Acción será programable, o que permitirá aos usuarios realizar diversas tarefas como alternar os modos de enfoque, activar funcións de accesibilidade, usar a lanterna ou lanzar a cámara.

Máis detalles sobre o botón Acción e outras funcións do iPhone 15 Pro revelaranse durante o evento de lanzamento "Wonderlust" de Apple, que comeza esta noite. Para estar ao día sobre o evento e os seus anuncios, podes visitar Gadgets 360.

