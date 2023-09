Specialized lanza a nova Roubaix SL8 Endurance Road Bike

By

Specialized presentou a última versión da súa popular bicicleta de estrada de resistencia Roubaix, chamada Roubaix SL8. Este novo modelo está dispoñible en diferentes opcións de especificacións e é o sucesor do Tarmac SL8. Aínda que non había Roubaix SL7 anterior, Specialized quería traer os seus modelos de primeira liña co mesmo nome.

O Roubaix foi un piar na alineación de Specialized durante case dúas décadas, co seu cadro de fibra de carbono e a innovadora tecnoloxía de suspensión Futureshock. Gañou fama cando Peter Sagan levouno á vitoria en París-Roubaix en 2016. Specialized afirma que a Roubaix SL8 é a bicicleta máis rápida da categoría de estradas de resistencia, cunha aerodinámica optimizada que elimina catro vatios de resistencia.

Para conseguir unha aerodinámica mellorada, o Roubaix SL8 presenta unha nova forma de garfo, un deseño de tubo descendente revisado e tirantes de asento caídos. Specialized tamén reduciu o peso do cadro en 50 gramos grazas á optimización da disposición de fibra de carbono. A xeometría do cadro permanece en gran parte inalterada, agás un aumento de 10 mm de altura na parte dianteira para acomodar o novo sistema de suspensión Future Shock.

Falando do Future Shock, o Roubaix SL8 presenta a nova plataforma Future Shock 3.0. Este sistema de suspensión dianteira proporciona 20 mm de percorrido e 30 mm de axuste de altura da pila, mellorando a comodidade e a conformidade. Vén en tres niveis de especificacións e ofrece cinco taxas de resorte e arandelas de precarga adicionais para a súa personalización. A unidade 3.3 de gama alta está amortiguada hidráulicamente para un paseo máis suave, mentres que as unidades 3.2 teñen compresión preestablecida para a máxima suavidade. As unidades 3.1 teñen precarga axustable.

Para crear unha sensación de condución equilibrada, Specialized desenvolveu a súa tija de sillín Pavé e un deseño de abrazadeira de tixa de sillín caída, coñecida como tecnoloxía Aftershock. A disposición de carbono da tixa de sillín reduce os impactos e as vibracións ao tempo que mellora a transferencia de potencia. Segundo Specialized, a Roubaix SL8 ofrece unha redución do 53% dos impactos iniciais no manillar en comparación con outras bicicletas de estrada.

O Roubaix SL8 está dispoñible en sete modelos, coa versión S-Works con grupo Sram Red AXS e rodas Roval Terra CLX II. Tamén hai un conxunto de cadros S-Works dispoñible para creacións personalizadas. O resto dos modelos inclúen varias opcións de pintura e presentan unha mestura de compoñentes Shimano e Sram.

En xeral, o Specialized Roubaix SL8 representa unha mellora significativa na aerodinámica, a tecnoloxía de suspensión e o confort de marcha, polo que é unha opción ideal para os ciclistas orientados á resistencia.

Definicións:

– Bicicleta de estrada de resistencia: un tipo de bicicleta de estrada deseñada para percorridos de longa distancia, que proporciona comodidade e estabilidade.

- Tecnoloxía de suspensión Futureshock: un sistema de suspensión dianteira que absorbe os golpes e as vibracións para unha condución máis suave.

– Layup de fibra de carbono: a disposición e orientación das follas de fibra de carbono dentro dun material composto, o que afecta a resistencia e rixidez xerais do cadro.

– Aerodinámica: o estudo de como o aire flúe arredor de obxectos, como unha bicicleta, para reducir o arrastre e mellorar o rendemento.

Fontes: Especializada