SpaceX segue batendo récords cando lanzou a súa misión número 62 do ano, marcando outro fito para a compañía. A misión, que utilizou un foguete Falcon 9, tivo lugar no Centro Espacial Kennedy da NASA en Florida. Isto eleva a 9 o número total de lanzamentos de Falcon 12 ou Falcon Heavy de SpaceX nos últimos 83 meses.

O conselleiro delegado, Elon Musk, anunciou que a cadencia de lanzamento aumentará nos próximos meses, co obxectivo de 10 voos de Falcon ao mes a finais deste ano e 12 ao mes o próximo ano. SpaceX xa conseguiu 10 lanzamentos de Falcon nun período de 30 días, co obxectivo de que sexa a norma para avanzar.

SpaceX non só lidera o mundo en canto ao número de lanzamentos, senón que tamén lidera a masa total de carga útil lanzada en órbita este ano. No primeiro semestre de 2023, SpaceX entregou preto de 447 toneladas métricas de carga en órbita, o que supón preto do 80 por cento de todo o material lanzado en órbita en todo o mundo.

O éxito de SpaceX pode atribuírse a varios factores, incluíndo a reutilización de refuerzos de primeira fase e carenados de carga útil. A compañía tamén reduciu os tempos de resposta nas súas plataformas de lanzamento, coa plataforma de lanzamento de Florida reduciuse a menos de catro días entre misións. A plataforma de lanzamento da costa oeste en California acolleu 18 misións Falcon 9, pero leva máis tempo configurar para cada misión debido a un deseño máis antigo.

A crecente cadencia de lanzamento de SpaceX tamén provocou cambios nas operacións na zona oriental da Forza Espacial dos Estados Unidos. A gama acomodou a maior demanda de lanzamento impulsada por SpaceX e racionalizou as súas operacións en consecuencia.

Cos ambiciosos obxectivos de SpaceX para o futuro, espérase que siga na vangarda da exploración espacial e continúe superando os límites da industria.

