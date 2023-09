Buscando criaturas do mar no crucigrama de hoxe

O crucigrama de hoxe, construído por Ella Dershowitz, presenta un tema intelixente baseado nos habitantes acuáticos. O revelador en 37-Across, "Aquatic denizen", serve como unha pista fonética para as palabras rodeadas do crebacabezas. Non obstante, estas non son unhas criaturas mariñas calquera; son todas criaturas cuxos nomes poden ser descubertos seguindo a forma da letra C de arriba a abaixo utilizando as letras rodeadas dun círculo. Algúns exemplos inclúen a esponxa de mar e o ourizo de mar. Tómate o teu tempo e mira cantas criaturas mariñas podes identificar!

Mentres resolves o encrucillado, podes atopar algunhas pistas complicadas. Por exemplo, 15A refírese á serie de anime e manga xaponesa máis vendida, NARUTO. 50A, IDIOMs, pode ser un reto para os tradutores xa que confían en interpretacións figurativas ou transmitidas da linguaxe. Do mesmo xeito, as "Columnas inclinadas?" de 16D. refírese a OP-EDS, que son sesgos editoriales máis que arquitectónicos. Ademais, as pistas de 25D LACES UP, que é o que se fai para prepararse para patinar, e EMPTY SET de 39D é unha agrupación matemática sen elementos.

Non te preocupes se tes problemas cos crebacabezas do venres. Christina Iverson, unha editora de crebacabezas, ofrece o boletín do Modo Fácil, que envía un crucigrama do venres con pistas máis accesibles directamente á túa caixa de entrada. Deste xeito, podes practicar e gradualmente volverte máis seguro para resolver estes crebacabezas máis difíciles. Se estás interesado en enviar o teu propio crucigrama a The New York Times, teñen un sistema de envío aberto que che permite enviar os teus enigmas en liña.

Fonte: encrucillado de Ella Dershowitz e boletín do New York Times Easy Mode.