SoundCloud presenta un feed de descubrimento ao estilo TikTok con clips curtos e desprazamento vertical

By

SoundCloud anunciou o lanzamento dunha nova función que se asemella á popular plataforma de redes sociais, TikTok. A compañía de transmisión de música está a lanzar un feed de descubrimento que permite aos usuarios desprazarse verticalmente e escoitar pequenos clips de cancións. Esta función, que se probou inicialmente en marzo, agora estará dispoñible para todos os usuarios de SoundCloud en dispositivos iOS e Android.

A aplicación actualizada permitirá aos usuarios escoitar unha vista previa de 30 segundos dunha canción para axudarlles a decidir se queren escoitar a canción completa. Ao tocar o botón de reprodución mentres escoitan a vista previa, os usuarios poden pasar á versión completa da canción sen problemas.

Para seleccionar estes momentos destacados de 30 segundos das cancións, SoundCloud aproveita o poder da IA ​​de Musiio. SoundCloud adquiriu Musiio, unha startup de intelixencia artificial, en 2022 para mellorar a súa experiencia de descubrimento musical. A tecnoloxía de Musiio selecciona automaticamente os mellores 30 segundos de cada canción.

O novo feed de descubrimento tamén inclúe botóns de atallo para unha cómoda xestión de listas de reprodución e biblioteca. Os usuarios poden engadir cancións facilmente ás súas listas de reprodución ou bibliotecas e gústalles cancións para acceder a elas máis tarde na sección "Cancións que lle gustan".

Aínda que o novo feed de descubrimento é unha adición significativa, os usuarios aínda terán acceso ao seguinte feed tradicional. Ao navegar ata a pestana "Seguindo", os usuarios poden ver as cancións publicadas polos artistas que seguen.

SoundCloud alberga actualmente un amplo catálogo de máis de 320 millóns de cancións de 40 millóns de creadores. Aínda que a compañía non revelou o número exacto de usuarios activos, afirma ter 130 millóns de fans comprometidos baseándose nunha publicación no blog de principios deste ano.

A compañía estivo a traballar activamente en iniciativas para apoiar aos artistas a promover a súa música e conectarse cos fans. En maio, SoundCloud presentou un conxunto de ferramentas de compromiso, incluíndo funcións de análise e mensaxería directa. Ademais, probou recentemente unha función chamada First Fans, que garante que as novas cancións reciban un impulso inicial ao ser recomendadas a usuarios con gustos similares.

O programa de regalías de SoundCloud impulsado por fans, que se lanzou en 2021, inclúe agora máis de 500,000 artistas. En lugar de distribuír os ingresos en función das emisións xerais, este programa distribúe o diñeiro dos anuncios e das subscricións aos artistas en función dos usuarios que escoitan os artistas.

Para acadar a rendibilidade, SoundCloud tomou medidas para xestionar a súa forza de traballo e asignar recursos de forma eficaz. En maio, a empresa despediu o 8% do seu cadro de persoal, tras unha redución do 20% da plantilla en agosto do ano anterior.

Fontes:

-SoundCloud

– Música

(Recuento de palabras: 353)