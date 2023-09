Paquete de PS2 de edición limitada de Marvel's Spider-Man 5: o que necesitas saber

Sony prepárase para o lanzamento de Marvel's Spider-Man 2 cun paquete de edición especial para PlayStation 5. Con un prezo de 600 dólares, este paquete inclúe unha consola PS5 estándar e todos os compoñentes habituais. Non obstante, o que fai atractivo este paquete son os tres extras específicos incluídos: placas frontales personalizadas, un vale dixital para o xogo e un controlador DualSense único.

As placas frontales personalizadas presentan un deseño vermello e negro que reflicte o traxe do protagonista do xogo, Miles Morales. A placa frontal ten un acabado texturizado, coa intersección de cores lixeiramente elevada. Tamén mostra un logotipo branco de Spiderman na esquina inferior dereita. A placa frontal traseira é elegante e negra, cun logotipo branco de Spidey na parte inferior. En particular, as placas laterais son extraíbles, igual que na PS5 estándar.

Ademais das placas frontales personalizadas, o paquete inclúe un controlador DualSense correspondente. Este controlador presenta o mesmo deseño vermello e negro que a placa frontal, con logo de Spiderman branco no panel táctil. Aínda que o controlador pódese mercar por separado por $ 80, é un extra adicional incluír no paquete.

Unha das características máis destacadas deste paquete é a inclusión dunha descarga dixital de Marvel's Spider-Man 2. Este xogo activarase no momento do seu lanzamento oficial o 20 de outubro. Isto engade un valor significativo ao paquete, tendo en conta que as consolas de edicións especiais foron creadas. raro desta xeración de consolas, convertendo a PS5 de edición limitada nun coleccionable desexable.

O paquete de edición limitada de Marvel's Spider-Man 2 para PS5 xa está dispoñible, e o xogo está programado para lanzarse exclusivamente para PS5 o 20 de outubro. Non perdas a oportunidade de botar man deste paquete único e moi demandado.

Fontes:

– Giovanni Colantonio / Digital Trends