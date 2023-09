Semana de concienciación sobre a conectividade dixital e a liña de vida: facer que os servizos de voz e banda ancha sexan accesibles para todos

No mundo interconectado de hoxe, o acceso aos servizos de voz e banda ancha non é só unha comodidade, senón unha necesidade. Proporciona un salvavidas para a axuda de emerxencia, permite a comunicación cos servizos gobernamentais, conecta persoas con recursos comunitarios e mantén conectados aos amigos e á familia. Non obstante, non todos poden pagar o custo destes servizos vitais e moitos fogares dos Estados Unidos seguen sen conexión.

Recoñecendo a importancia do acceso de voz e banda ancha para persoas e veteranos de baixos ingresos, a Comisión Federal de Comunicacións (FCC) e a Comisión de Servizos Públicos de Michigan (MPSC) colaboraron para que estes servizos sexan máis accesibles. A través do programa Lifeline Assistance e do Programa de conectividade accesible, os consumidores elixibles poden recibir un desconto nos seus cargos mensuais polo servizo de voz e banda ancha.

Os programas Lifeline e Affordable Connectivity ofrecen un desconto mensual na factura aos consumidores elixibles de baixos ingresos, incluídos os que participan no Programa de Pensións para Veteranos. Os participantes teñen a opción de aplicar o seu desconto Lifeline ao paquete de voz, banda ancha ou voz e banda ancha, mentres que o desconto ACP aplícase especificamente ao servizo de banda ancha.

Ademais, a FCC estableceu programas de conexión e salvamento mellorados para as terras tribais, recoñecendo as necesidades únicas das persoas nestas áreas. Tamén se actualizaron as regras de elegibilidade para o Programa Lifeline para evitar a duplicación de apoio e garantir que só os que realmente o necesitan reciban esta asistencia vital.

A semana de concienciación sobre a conectividade dixital e a liña de vida, proclamada pola gobernadora Gretchen Whitmer, ten como obxectivo aumentar a concienciación sobre a dispoñibilidade destes programas e animar aos cidadáns elixibles a rexistrarse. Varias organizacións, axencias gobernamentais, líderes da industria e defensores dos consumidores están unindo forzas para educar aos residentes sobre os programas estatais e federais para a conectividade de voz e banda ancha.

Ningún cidadán debe estar sen servizo de teléfono ou banda ancha simplemente porque non pode pagar. Ao promover Lifeline e o Programa de Conectividade Asequible, podemos garantir que todos os cidadáns estadounidenses teñan acceso a servizos de voz e banda ancha accesibles.

