By

Segundo Counterpoint Research, Samsung e Apple son os actores dominantes no mercado global de teléfonos intelixentes, con Samsung superando lixeiramente a Apple en termos de cota de mercado. Para consolidar aínda máis a súa posición no mercado, Samsung está centrando o seu foco nos teléfonos intelixentes plegables.

No recente evento "Unpacked" celebrado en Corea do Sur, Samsung presentou os seus novos Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Estes dispositivos mostran o compromiso de Samsung coa tecnoloxía plegable e representan o futuro dos teléfonos intelixentes. Este movemento de Samsung é refrescante, xa que achega algo novo e diferente ao mercado dos teléfonos intelixentes, que estivo dominado por dispositivos rectangulares con melloras incrementais na velocidade do procesador e na calidade da cámara.

O maior desafío para Samsung é conquistar aos usuarios de iPhone e convencelos de que cambien a teléfonos plegables con Android. Apple creou un sólido ecosistema de aplicacións, accesorios e servizos de subscrición exclusivos que dificultan a saída dos usuarios. Unha aplicación de bloqueo popular para Apple é iMessage, que ofrece imaxes e vídeos de alta calidade para compartir. Os usuarios de Android, por outra banda, experimentan limitacións ao enviar imaxes e vídeos aos usuarios de iOS.

Aínda que os teléfonos plegables de Samsung quizais non poidan cambiar este aspecto, poden orientarse aos usuarios menos dedicados ao ecosistema de Apple e animalos a facer o cambio. Samsung incluso lanzou anuncios nos que os usuarios de iPhone se atreven a cambiar aos seus dispositivos plegables.

Non obstante, Apple podería interromper os plans de Samsung ao lanzar o seu propio dispositivo plegable. Aínda que non hai confirmación oficial, os rumores suxiren que Apple está a considerar un iPad plegable. Apple ten un historial de observación do mercado e de facer un movemento cando sexa o momento adecuado.

O mercado de teléfonos plegables aínda é relativamente pequeno en comparación co mercado global de teléfonos intelixentes, pero con Samsung liderando o camiño, a clave está en convencer aos usuarios de iPhone para que cambien. Queda por ver se os teléfonos plegables de Samsung poden sacudir o mercado e atraer unha nova onda de usuarios de teléfonos intelixentes.

Fonte: Yahoo Finance, Counterpoint Research