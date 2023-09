Apple colabora con Samsung para paneis OLED da serie iPhone 15

Segundo informes recentes, Apple confiará en Samsung para proporcionar a maioría dos paneis OLED para a súa próxima serie iPhone 15. Esta decisión produciuse despois de que os paneis OLED de BOE fallasen na proba de control de calidade de Apple, o que levou á compañía estadounidense a recorrer ao seu socio coreano.

Orixinalmente, esperábase que LG e Samsung proporcionasen pantallas OLED LTPO para o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, mentres que BOE debía entregar paneis para pantallas OLED LTPS no iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Non obstante, Apple descubriu que os produtos de BOE non cumprían os seus requisitos, o que provocou que reasignasen os seus pedidos no último momento. Os rumores suxeriron que BOE estaba experimentando problemas coas perforacións para Face ID, o que provocou a decisión de Apple de reasignar pedidos.

Se BOE é capaz de resolver estes problemas ao final, aínda poden recibir algúns pedidos de unidades que se fabriquen en 2024. Non obstante, aínda non está claro se BOE poderá cumprir os estándares de Apple.

Apple presentará os dispositivos iPhone 15 hoxe ás 10:15 PDT e haberá unha emisión en directo para os espectadores. Isto é o que podemos esperar dos teléfonos iPhone XNUMX estándar e das variantes Pro.

Definicións:

– OLED: Organic Light-Emitting Diode, unha tecnoloxía de visualización que ofrece cores vibrantes e negros profundos ao emitir luz directamente desde píxeles individuais.

– LTPO: Óxido policristalino de baixa temperatura, unha versión da tecnoloxía de transistores de película fina (TFT) que permite mellorar a eficiencia energética e as taxas de actualización variables nas pantallas.

– LTPS: Polisilicio de baixa temperatura, un material semicondutor usado nalgúns paneis de visualización para mellorar a calidade da imaxe e reducir o consumo de enerxía.

– Face ID: tecnoloxía de recoñecemento facial de Apple utilizada para a autenticación segura nos seus dispositivos.

Fontes: BBC, The Verge