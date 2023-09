Como Samsung establece o estándar para os reloxos intelixentes Android

Samsung emerxeu como líder na industria dos reloxos intelixentes, especialmente para os usuarios de Android. Mentres outros fabricantes de reloxos intelixentes loitan por ofrecer unha experiencia perfecta, a serie Galaxy Watch de Samsung destaca como a opción máis madura e refinada cando se combina cun teléfono Android.

A última xeración, o Galaxy Watch 6 e o ​​Galaxy Watch 6 Classic, demostran o compromiso de Samsung coa excelencia. A edición Classic, en particular, reintroduce o querido bisel xiratorio, facendo que a navegación sexa máis intuitiva na pantalla compacta do reloxo.

A atención aos detalles de Samsung é evidente no deseño e funcionalidade dos reloxos. Os biseles máis finos dan aos reloxos un aspecto máis delgado e as pantallas máis grandes ofrecen máis comodidade mentres manteñen unha pegada compacta. O Galaxy Watch 6 Classic, feito con aceiro inoxidable de alta calidade, confire un peso tranquilizador.

Baixo o capó, a serie Galaxy Watch 6 presenta un novo chip Exynos W930, o que o fai ata un 18 % máis rápido que os seus predecesores. Combinados co Wear OS 4 de Google e coa superposición One UI 5 de Samsung, os reloxos ofrecen unha resposta máis rápida das aplicacións e transicións de navegación máis fluidas.

Para aproveitar ao máximo as funcións de benestar da serie Galaxy Watch 6, recoméndase vincular o reloxo cun teléfono Samsung Galaxy e instalar a última versión da aplicación Samsung Health Monitor. Os reloxos ofrecen unha ampla gama de ferramentas de benestar, incluíndo monitorización da frecuencia cardíaca, lecturas de electrocardiogramas (ECG) e análise de datos corporais.

Non obstante, vale a pena sinalar que nas probas, as lecturas de frecuencia cardíaca do Galaxy Watch 6 e do Galaxy Watch 6 Classic ocasionalmente deron resultados lixeiramente inferiores en comparación con outros dispositivos. Ademais, determinadas funcións, como o adestramento do sono, requiren polo menos 7 días de datos para proporcionar información precisa.

Samsung tamén fixo melloras notables na duración da batería. O Galaxy Watch 6 Classic pode durar ata dous días cun uso moderado e aínda ten preto do 54 % da batería restante ao final dun ciclo de 12 horas. Non obstante, aínda é necesaria a carga diaria, especialmente se se usa o seguimento do sono.

En xeral, a serie Galaxy Watch 6 de Samsung establece un alto estándar para os reloxos intelixentes Android. A súa perfecta integración con teléfonos Android, o seu deseño refinado, o rendemento mellorado e as funcións completas de benestar convérteno na mellor opción no mercado dos reloxos intelixentes.

Fontes:

Mathur, Vishal. (2023 de setembro de 8). Como Samsung dicta a experiencia definida polo hardware, software, aplicacións e seguimento é un exemplo para outros fabricantes de reloxos intelixentes. Recuperado de [fonte]