Samsung Galaxy Watch 6 Classic: un reloxo intelixente premium con deseño clásico

Samsung presentou recentemente o Galaxy Watch 6 Classic, a última incorporación á súa serie Classic Watch. Este reloxo inclúe a emblemática función de esfera xiratoria, que regresa despois dun breve parón. Xunto ao Watch 6 Classic, Samsung tamén introduciu o Watch 6 estándar na súa liña.

O Galaxy Watch 6 Classic presenta unha estética verdadeiramente premium coa súa gran esfera circular construída con metal de alta calidade. Presenta unha pantalla AMOLED vibrante rodeada por un dial xiratorio sensible para facilitar a navegación. O reloxo vén en dúas opcións de cor: prata e negro, sendo a opción negra particularmente atractiva en canto ao seu atractivo visual e elegancia xeral.

Unha característica notable do Watch 6 Classic é a súa correa única cun deseño de dúas texturas. Ten un acabado de coiro no exterior e unha sensación suave e gomosa contra a pel, proporcionando un confort excepcional incluso durante un uso prolongado. Non obstante, recoméndase escoller o tamaño de 43 mm se tes un pulso máis estreito para un axuste máis cómodo.

A interface de usuario do Watch 6 Classic é excepcionalmente suave e fácil de usar, polo que é doado para os usuarios de reloxos intelixentes por primeira vez. Funciona con One UI 5 Watch, que está baseado en Wear OS 14, o que permite aos usuarios acceder a varias funcións como ler artigos de noticias, facer fotos e usar Google Maps directamente no reloxo intelixente. O reloxo tamén ofrece funcións convenientes como a carga inversa, que permite aos usuarios cargar o reloxo colocándoo na parte traseira dos teléfonos intelixentes Samsung compatibles.

Ademais, o Watch 6 Classic presta atención ao seguimento da saúde e do benestar, incluídos os patróns de sono cunha función de detección de ronquidos. Tamén inclúe o rastreador Afib, que avisa aos usuarios de ritmos cardíacos irregulares en determinados países.

A duración da batería do Watch 6 Classic mostrou resultados prometedores, funcionando sen problemas durante dous días cun uso regular. Non obstante, son necesarios máis probas para avaliar o rendemento de forma exhaustiva.

En xeral, o Samsung Galaxy Watch 6 Classic impresiona polo seu deseño premium, o seu clásico dial xiratorio e a súa cómoda correa. Ofrece unha interface de usuario suave, unha serie de funcións convenientes e un seguimento completo da saúde e do benestar. Se estás a buscar un reloxo intelixente rico en funcións cun deseño clásico, o Samsung Galaxy Watch 6 Classic paga a pena ter en conta.

