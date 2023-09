Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: unha tableta enorme con funcións impresionantes

By

Samsung volveu superar os límites de tamaño coa súa última tableta, a Galaxy Tab S9 Ultra. Cunha xigantesca pantalla AMOLED de 14.6 polgadas e un deseño delgado, esta tableta é unha potencia no que se refire ao consumo multimedia.

Unha das características máis destacadas do Galaxy Tab S9 Ultra é a súa impresionante pantalla. Cunha resolución de 2,960 x 1,848 e unha relación de aspecto 16:10, a pantalla é perfecta para ver películas e vídeos. As cores son vibrantes e brillantes, e cunha frecuencia de actualización de ata 120 Hz, a tableta ofrece un desprazamento suave e unha entrada táctil sensible. Ademais, a tableta é compatible con HDR10+, mellorando aínda máis a experiencia visual.

En termos de hardware, o S9 Ultra é impresionantemente delgado, mide só 0.21 polgadas de espesor e pesa 1.6 libras. A pesar do seu gran tamaño, Samsung conseguiu que a tableta se sinta sólida e ben feita. Incluso ten unha certificación IP68 de resistencia á auga e ao po, que engade durabilidade e tranquilidade para aqueles que queiran gozar da súa tableta en calquera lugar, incluso preto da auga.

O S9 Ultra tamén destaca no rendemento de audio. Samsung incluíu excelentes altofalantes na tableta, que ofrecen unha calidade de son envolvente. Tanto se estás vendo películas como se gozas de música, a experiencia de audio do S9 Ultra é excelente.

Aínda que a tableta ofrece funcións impresionantes, ten algúns inconvenientes. As aplicacións de Android aínda non están optimizadas para pantallas máis grandes, e o enorme tamaño da tableta pode facer que sexa difícil de manter durante períodos prolongados. Ademais, o S9 Ultra vén cun prezo elevado, polo que é un investimento para aqueles que priorizan unha pantalla grande e un hardware potente.

En conclusión, a Samsung Galaxy Tab S9 Ultra é unha notable tableta que ofrece unha pantalla impresionante, hardware potente e audio envolvente. Pode que non sexa para todos polo seu tamaño e prezo, pero para aqueles que valoran unha pantalla máis grande e unha experiencia multimedia de alta calidade, o S9 Ultra paga a pena ter en conta.

Definicións:

– AMOLED: diodo emisor de luz orgánico de matriz activa. Unha tecnoloxía de visualización que ofrece cores vibrantes e altas relacións de contraste.

– IP68: certificación que indica a resistencia dun dispositivo á auga e ao po.

– HDR10+: un formato de alto rango dinámico (HDR) que mellora a calidade visual aumentando o contraste e a precisión da cor.

Fonte: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Review de Engadget e CNET