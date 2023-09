Samsung Galaxy S24 Ultra: especificacións clave filtradas para o próximo buque insignia

By

Un informante compartiu especificacións clave do moi esperado Samsung Galaxy S24 Ultra, o que suxire que o teléfono intelixente insignia será un dispositivo enfocado á produtividade. Segundo a filtración, espérase que o Galaxy S24 Ultra conteña o SoC Snapdragon 8 Gen 3 e unha configuración de cámara traseira cuádruple dirixida por unha cámara principal de 200 megapíxeles. Tamén se rumorea que virá cunha pantalla de frecuencia de actualización de 120 Hz e marcos de titanio.

As supostas especificacións foron compartidas polo informante Yogesh Brar (@heyitsyogesh) en X (anteriormente Twitter). A filtración suxire que o Galaxy S24 Ultra funcionará en Android 14 baseado en One UI 6 e terá unha pantalla QHD+ Dynamic AMOLED LTPO de 6.8 polgadas cunha frecuencia de actualización de 120 Hz. Probablemente alimentará o dispositivo o SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm aínda por anunciar, que é unha actualización do SoC Snapdragon 8 Gen 2 que se atopa na serie Galaxy S23 actual.

En canto ás capacidades da cámara, se rumorea que o Galaxy S24 Ultra conta cunha configuración de cámara traseira cuádruple. Dise que a cámara principal ten un impresionante sensor de 200 megapíxeles, acompañado dun telefoto de 50 megapíxeles, un sensor de 12 megapíxeles e un sensor de 10 megapíxeles. Para selfies e videochats, espérase unha cámara frontal de 12 megapíxeles.

Continuando coa tendencia do seu predecesor, é probable que o Galaxy S24 Ultra conte cunha batería de 5,000 mAh con soporte de carga rápida de 45 W. Ademais, se rumorea que Samsung usa marcos de titanio para mellorar a durabilidade, unha diferenza do chasis de aluminio visto nos modelos anteriores do Galaxy S.

Aínda que aínda non se coñece a data exacta de lanzamento da serie Galaxy S24, espérase que se lance en xaneiro ou febreiro do próximo ano. O Galaxy S24 Ultra estará dispoñible en dúas configuracións: 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamento e 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamento.

A medida que se achega a data de lanzamento, espérase que aparezan máis detalles sobre o Galaxy S24 Ultra en liña. Os entusiastas de Samsung poden esperar máis información sobre o teléfono nos próximos meses.

Fontes: Yogesh Brar (@heyitsyogesh) en X (anteriormente Twitter), evento Galaxy Unpacked en febreiro deste ano.