Samsung Galaxy S23 FE: que esperar da próxima edición de fans

O Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) debutará a finais de setembro e as imaxes filtradas xa nos deron un adelanto do seu deseño e características. Espérase que o próximo dispositivo teña un parecido sorprendente co Galaxy S23, cunha pantalla de 6.3 polgadas cunha frecuencia de actualización de 120 Hz. Estará alimentado por un SoC Snapdragon 8 Gen 1 ou Exynos 2200, xunto con 8 GB de RAM e opcións de almacenamento de 128 ou 256 GB.

As imaxes filtradas, que apareceron no sitio web de certificación TENAA, revelan que o Galaxy S23 FE comparte unha configuración de cámara traseira similar co Galaxy S23, aínda que cun lixeiro axuste na colocación do flash. As dimensións do teléfono son 158.0 mm x 76.5 mm x 8.2 mm e pesa uns 210 gramos.

Se rumorea que a pantalla do Galaxy S23 FE mide 6.3 polgadas cunha resolución de 2340 × 1080 píxeles, o que garante unha experiencia visual nítida e clara. Tamén se espera que ofreza unha frecuencia de actualización de 120 Hz, proporcionando aos usuarios interaccións e desprazamento máis suaves.

En canto ao rendemento, o Galaxy S23 FE probablemente estará equipado cun chipset Snapdragon 8 Gen 1 ou un SoC Exynos 2200, dependendo da rexión. Ademais de 8 GB de RAM, espérase que este dispositivo ofreza multitarefa rápida e eficiente e admita aplicacións que consumen moito recursos.

É probable que as opcións de almacenamento inclúan variantes de 128 GB e 256 GB, aínda que non se indicou almacenamento ampliable. Para os usuarios que priorizan a captura de fotos e vídeos, a maior capacidade de almacenamento pode ser a opción preferida.

Aínda que nas imaxes filtradas non se proporcionan especificacións detalladas da cámara, os rumores suxiren que o Galaxy S23 FE contará cun sistema de cámara robusto. Esta configuración pode incluír un sensor principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles e un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Os entusiastas das selfies poden prever unha cámara frontal de 10 megapíxeles, ben situada dentro dun recorte de perforación aliñado no centro.

Para soportar un uso prolongado, espérase que o Galaxy S23 FE veña cunha batería de 4370 mAh e soporte de carga rápida con cable de 25 W.

No que respecta ao software, é probable que o dispositivo funcione con One UI 13 baseado en Android 5.1, proporcionando acceso ás funcións e melloras do software máis recentes.

En xeral, o Samsung Galaxy S23 FE promete ser unha adición emocionante á serie Fan Edition coa súa impresionante pantalla, un potente rendemento e as súas capacidades avanzadas de cámara.

