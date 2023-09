Samsung Galaxy S23 FE 5G: prezo, especificacións e data de lanzamento filtrados

By

Samsung está preparado para lanzar o Galaxy S23 FE 5G como unha alternativa económica á súa serie insignia Galaxy S23. Aínda que aínda non se confirmou a data de lanzamento oficial, o teléfono foi visto en sitios de certificación, o que suxire que o lanzamento é inminente. A última filtración revela os prezos e as opcións de almacenamento do Galaxy S23 FE 5G.

Segundo o informante Abhishek Yadav, o Galaxy S23 FE 5G terá un prezo de Rs. 54,999 para a variante de almacenamento de 128 GB e Rs. 59,999 para o modelo de almacenamento de 256 GB na India. Isto sitúa o Galaxy S23 FE 5G como unha opción máis accesible en comparación co Galaxy S23 normal, que comeza en Rs. 74,999.

Se rumorea que o Galaxy S23 FE 5G presenta unha pantalla AMOLED dinámica de 6.4 polgadas cunha frecuencia de actualización de 120 Hz. Espérase que funcione en Android 13 e reciba catro anos de actualizacións do sistema operativo e cinco anos de parches de seguridade. O dispositivo pode ser alimentado por un SoC Exynos 2200, aínda que se di que a variante dos Estados Unidos vén co Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

En canto ás capacidades da cámara, especúlase que o Galaxy S23 FE 5G terá unha configuración de cámara traseira triple cunha cámara principal de 50 megapíxeles, unha cámara secundaria de 8 megapíxeles e unha cámara de telefoto de 12 megapíxeles. Para os selfies, pode incluír unha cámara frontal de 10 megapíxeles. Se rumorea que a capacidade da batería é de 4,500 mAh e espérase que o dispositivo admita carga por cable a 25 W e carga sen fíos.

O Galaxy S23 FE 5G ten como obxectivo ofrecer aos usuarios unha opción máis accesible ao tempo que ofrece características e especificacións clave que se atopan na serie insignia Galaxy S23. Cos seus prezos competitivos e as súas impresionantes especificacións, é probable que atraia aos consumidores que buscan un teléfono intelixente de alta calidade a un custo máis baixo.

