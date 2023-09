Se rumorea que Samsung Galaxy A25 5G se lanzará pronto: que esperar

O sucesor do Samsung Galaxy A24 pode chegar pronto, segundo os rumores. O próximo dispositivo, que se rumorea que se chamaba Samsung Galaxy A25 5G, apareceu agora no sitio web de benchmarking de Geekbench, dándonos información sobre as súas especificacións.

Segundo a listaxe, espérase que o Samsung Galaxy A25 5G conte cun SoC Exynos 1280 de oito núcleos combinado con ata 8 GB de RAM. Tamén se rumorea que o teléfono ven cunha configuración de cámara traseira triple e unha muesca de gota de auga na pantalla.

A lista de Geekbench revela que o suposto Galaxy A25 5G ten o número de modelo SM-A256B e podería vir con ata 8 GB de RAM. Espérase que funcione en One UI 14 baseado en Android 6.0. A lista tamén suxire que o dispositivo terá un total de seis núcleos sincronizados a 2.00 GHz e dous núcleos a 2.40 GHz, que se cre que forman parte do SoC Exynos 1280.

No sitio web de benchmarking de Geekbench, o Samsung Galaxy A25 5G obtivo 973 puntos na proba dun só núcleo e 2,106 na proba de varios núcleos. Desafortunadamente, a lista non ofrece máis detalles sobre o dispositivo.

En canto ao deseño, as representacións filtradas do Samsung Galaxy A25 5G suxiren unha variante de cor negra. O teléfono intelixente parece ter un parecido co Galaxy S23 5G, cunha configuración de cámara traseira tripla vertical aloxada en tres ranuras circulares separadas situadas na esquina superior esquerda do panel traseiro. Espérase que a parte frontal do dispositivo mostre unha muesca en forma de gota de auga.

Os renders filtrados tamén indican que o Samsung Galaxy A25 5G terá o seu botón de acendido e o botón de volume no lado dereito, mentres que o lado esquerdo probablemente manteña a ranura da tarxeta SIM. Na parte inferior, o teléfono inclúe un porto USB tipo C e un conector para auriculares de 3.5 mm. Ademais, o teléfono podería ofrecer potencialmente un sensor de pegadas dixitais montado lateralmente.

En xeral, o Samsung Galaxy A25 5G parece ser unha adición interesante á liña de teléfonos intelixentes de Samsung. Polo de agora, non hai confirmación oficial de Samsung sobre a data de lanzamento ou as especificacións completas do dispositivo. Non obstante, segundo a información filtrada, o Samsung Galaxy A25 5G parece ser un prometedor teléfono intelixente de gama media con características impresionantes.

Fontes: Geekbench, MySmartPrice