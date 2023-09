Rumores de Nintendo Switch 2: a demostración de Breath of the Wild mostrou gráficos e tempos de carga mellorados

Recentemente circulan rumores sobre a próxima consola de Nintendo, chamada provisionalmente "Switch 2". Segundo informes de Eurogamer e VGC, os desenvolvedores seleccionados tiveron a oportunidade de facer unha demostración da consola durante a Gamescom 2023. A demo incluía unha versión mellorada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, aínda que non se proporcionaron detalles específicos das melloras no momento.

Agora xurdiron novos detalles dun podcast recente de Nate the Hate. O anfitrión afirmou que a demostración técnica da Gamescom mostraba Breath of the Wild funcionando a 4K 60 fps, sendo a mellora notable a erradicación dos tempos de carga. É importante aclarar que estes rumores non implican que o título de lanzamento de Switch se relanzará co próximo hardware. Pola contra, utilizouse para demostrar os avances técnicos do sucesor.

Tamén hai afirmacións de que a demostración técnica empregou DLSS 3.5, a tecnoloxía de ampliación da intelixencia artificial en tempo real de Nvidia. Non obstante, non está seguro de se a demostración utilizou o conxunto completo de funcións da versión 3.5, como a xeración de cadros. A inclusión de DLSS foi un tema de especulación para o sucesor de Switch durante varios anos, e a mención á versión 3.5 é certamente intrigante.

Durante a conversación do podcast, o anfitrión mencionou que marzo de 2024 era unha data posible aínda que non estaba claro se se refería a unha data de revelación ou de lanzamento. Os rumores anteriores a principios deste ano suxerían un lanzamento a finais de 2024 para o Switch 2.

É importante ter en conta que estes rumores non están confirmados oficialmente por Nintendo neste momento. A información baséase en fontes e oídas. Ademais, se estas especificacións son precisas, é esencial ter en conta que a demostración tecnolóxica que se mostra na Gamescom pode non reflectir necesariamente as características da consola final.

Mentres estes rumores seguen circulando, é emocionante reflexionar sobre as posibilidades dunha versión mellorada de Breath of the Wild no 'Switch 2'. Non obstante, ata que Nintendo faga anuncios oficiais, estes rumores deberían tomarse cun gran de sal.

