LKCMedicine presentará máis cursos de IA e saúde dixital

A Universidade Tecnolóxica de Nanyang de Singapur anunciou que engadirá máis contidos relacionados coa intelixencia artificial e a saúde dixital ao currículo da Facultade de Medicina Lee Kong Chian. A partir do próximo ano, a saúde dixital integrarase como cursos verticais ao longo do programa quinquenal de Licenciatura en Medicina e Licenciado en Cirurxía. Algúns dos cursos que se incluirán son ciencia de datos médicos, análise de datos e IA.

O currículo actualizado ten como obxectivo proporcionar aos estudantes unha base sólida sobre as consecuencias éticas e legais da IA ​​e da informática sanitaria. Os estudantes tamén estarán expostos a IA e tecnoloxías médicas como a telesaúde, as aplicacións sanitarias e os wearables e a medicina molecular personalizada. O obxectivo é dotar aos estudantes dos coñecementos e habilidades necesarios para converterse en usuarios esixentes e seguros da tecnoloxía nas súas futuras carreiras médicas.

Ademais dos novos contidos do curso, a facultade de medicina tamén implementará máis ferramentas de aprendizaxe habilitadas pola tecnoloxía. Utilizarase a realidade virtual (RV) para ensinar o sistema cardiorrespiratorio e utilizaranse simuladores electrónicos para a formación de receita de medicamentos e historias clínicas electrónicas (EMR). Estas ferramentas mellorarán aínda máis a comprensión dos estudantes e a aplicación práctica da tecnoloxía médica.

Para complementar os aspectos tecnolóxicos do currículo, tamén haberá un ámbito ampliado de humanidades médicas integradas no programa. Trátase de dotar aos estudantes de habilidades fundamentais para involucrarse de forma crítica coa tecnoloxía, xestionar a incerteza clínica e adaptarse aos cambios na práctica sanitaria.

Philips APAC nomea o novo director xeral

Royal Philips nomeou a Peter Quinlan novo director xerente de Philips Asia-Pacífico. Quinlan, un funcionario de longa data da compañía, dirixiu anteriormente as empresas de resonancia magnética, TC e imaxes de raios X de diagnóstico de Philips en APAC, Xapón, India, América Latina e Oriente Medio e África.

A ampla experiencia e coñecementos de Quinlan no campo da tecnoloxía sanitaria convertérono no candidato ideal para o cargo. Philips confía na súa capacidade para liderar a organización de APAC a un maior éxito. A paixón de Quinlan pola prestación de atención sanitaria de primeira clase está aliñada co propósito de Philips de mellorar a saúde e o benestar das persoas.

Royal Philips ve esta cita como un momento crítico na transformación dixital da asistencia sanitaria en APAC. A través das súas solucións de fluxo de traballo integradas, sistemas e dispositivos conectados intelixentes e diagnósticos integrados, Philips pretende aumentar a produtividade, mellorar os resultados e mellorar a experiencia global do paciente e do persoal. Quinlan está desexando construír nas fortes relacións cos clientes e as partes interesadas da rexión.

Yashoda Group of Hospitals asóciase con Fujifilm para a formación en endoscopia mellorada

Yashoda Group of Hospitals uniu forzas con Fujifilm India para establecer un centro de formación e investigación para a endoscopia GI básica e avanzada. Esta instalación ofrecerá aos gastroenterólogos a oportunidade de estar ao día das últimas tecnoloxías en ecografía endoscópica, ERCP, endoscopia do terceiro espazo e endoscopia diagnóstica.

A asociación ten como obxectivo mellorar as habilidades e coñecementos dos médicos no campo da endoscopia. O centro de formación ofrecerá varios programas e cursos para garantir que os médicos estean ben equipados para satisfacer as demandas dos seus pacientes. Ademais, a instalación tamén ofrecerá programas de formación e observadores a médicos de toda a rexión Asia-Pacífico.

Apollo Telehealth lanza servizos de emerxencia e UCI no NTPC

Apollo Telehealth introduciu servizos de emerxencia e UCI a través de telemedicina en nove centrais de xeración de enerxía da Corporación Nacional de Energía Térmica (NTPC). O obxectivo é achegar a atención médica á forza laboral de NTPC, mellorando a seguridade e o acceso á atención sanitaria.

Os servizos de TeleEmerxencia e TeleICU non só están dispoñibles para os empregados, senón que tamén están dispoñibles para as súas familias. Esta iniciativa garante que unha atención médica de calidade e unha asistencia inmediata sexan accesibles para os que traballan nas centrais. Os servizos de telemedicina de Apollo Telehealth axudarán a mellorar os resultados de saúde e a proporcionar intervencións médicas oportunas cando sexa necesario.

