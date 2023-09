Ridley presenta a nova Falcn RS: unha bicicleta de alto rendemento

Ridley presentou recentemente a súa última incorporación á súa gama de bicicletas, a Falcn RS. Esta nova bicicleta está deseñada para ser unha máquina de rendemento integral, capaz de manexar calquera tipo de carreiras de estrada. Ridley pretendía crear unha bicicleta que combinase un paquete lixeiro con beneficios aerodinámicos.

O Falcn RS foi deseñado facendo énfase na relación "aero-peso", garantindo que a bicicleta sexa o máis aerodinámica posible sen engadir exceso de peso. Isto conseguiuse mediante unha coidadosa consideración do deseño da bicicleta, evitando materiais innecesarios e formas de tubo salvaxes. Ridley afirma que a Falcn RS ofrece un rendemento aerodinámico similar á bicicleta aerodinámica Noah pero cun peso comparable á máquina de escalada Helium.

Con un peso de pouco máis de 100 gramos que o Helium, o Falcn RS ten un peso total duns 7.4 kg. O cadro pesa aproximadamente 825 gramos, mentres que o garfo chega a 380 gramos. Ademais, o Falcn RS foi deseñado para acomodar pneumáticos de 28 milímetros, coa capacidade de montar pneumáticos de ata 34 milímetros, polo que é adecuado tanto para adoquíns ásperos como para asfalto liso.

Ridley realizou extensas probas no seu propio túnel de vento para optimizar a aerodinámica do Falcn RS. A parte dianteira da bicicleta, incluíndo o tubo de dirección máis profundo e a coroa da garfo, recibiu especial atención para minimizar o arrastre. Ao introducir turbulencias no fluxo de aire que pasa sobre a bicicleta, Ridley afirma ter conseguido unha redución do 10% na resistencia en comparación co deseño orixinal da horquilla Falcn.

O Falcn RS presenta un novo conxunto de números de xeometría que foron probados polos pilotos de Lotto-Dstny WorldTour. Ridley afirma que estes números logran un equilibrio entre velocidade, reactividade e estabilidade. A bicicleta está equipada cunha potencia e un manillar integrados de fibra de carbono Forza, que proporcionan aos pilotos un alcance de 75 mm e unha caída de 130 mm, así como un brillo de cinco graos.

O Falcn RS pódese configurar cunha transmisión 1x ou 2x e ofrece unha variedade de opcións de personalización, incluíndo pintura personalizada e opcións de compoñentes. Actualmente, a bicicleta completa está dispoñible en tres modelos, con grupos SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2 e Shimano 105 Di2.

En xeral, o Ridley Falcn RS ofrece unha opción versátil e de alto rendemento para os pilotos de estrada, co seu deseño lixeiro, características aerodinámicas e opcións personalizables.

