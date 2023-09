30XX: Unha digna homenaxe a Mega Man X

Capcom pode ter reducido a súa produción de novos xogos na franquía Mega Man, pero Battery Staple Games mantén vivo o espírito da serie co seu último lanzamento, 30XX. Este xogo de roguelite baséase no seu predecesor, 20XX, ofrecendo unha mellora xeral e unha homenaxe digna ao querido Mega Man X.

O xogo en 30XX segue o modelo da clásica serie Mega Man X. Os xogadores corren e atravesan oito niveis temáticos, cada un rematando cunha desafiante loita contra o xefe. Ao longo do camiño, recollen novas armas e habilidades despois de derrotar a cada xefe. Non obstante, o xiro único en 30XX é que os niveis xéranse de xeito procedimental, proporcionando unha experiencia diferente con cada carreira. Tamén hai moitas actualizacións dispoñibles para axudar a equilibrar as probabilidades. Os xogadores poden escoller entre dous personaxes xogables, Ace e Nina, que reflicten os icónicos personaxes de Zero e X da serie Mega Man X.

Unha das características máis destacadas do 30XX son os seus controis suaves e sensibles. Este nivel de precisión é crucial nun xogo que depende en gran medida da habilidade e precisión. A pesar da acción acelerada, o xogo mantén velocidades de cadros constantes e tecnoloxía de movemento que se sente sobresaliente. Os personaxes son áxiles e poden superar os obstáculos precisos con facilidade.

Ao longo de cada etapa, os xogadores poden descubrir "Agostos" que melloran as habilidades do seu personaxe durante a carreira. Estes aumentos van desde aumentar a produción de danos ata proporcionar escudos que absorben os danos. Con aproximadamente 240 agostos por descubrir, hai unha ampla oportunidade para que os xogadores experimenten con diferentes variedades de construción. Ademais, os xogadores poden atopar "Núcleos", que son pezas de armadura que outorgan novas habilidades, como saltos dobres ou saltos curtos. Estes vólvense esenciais para sobrevivir ás etapas posteriores do xogo.

Cando os xogadores inevitablemente perden unha carreira, volven ao centro e poden gastar a moeda chamada Memoria en actualizacións permanentes. Estas melloras van desde mellorar a saúde e a enerxía inicial ata obter opcións de niveis adicionais despois de derrotar a un xefe. Este sistema de metaprogresión nivela o terreo de xogo e engade outro obxectivo para que os xogadores se esforcen.

30XX presenta un novo modo chamado Mega Mode, que ofrece unha experiencia de plataformas máis tradicional. Aínda que os niveis aínda se xeran aleatoriamente, os intentos posteriores despois de fallar permiten que os xogadores pasen pola mesma etapa cada vez. Esta función permite aos xogadores practicar e aprender esquemas de niveis, o que o fai máis amigable para aqueles que prefiren unha experiencia menos aleatoria.

Ademais da experiencia dun só xogador, 30XX ofrece un modo cooperativo tanto para o sofá como para o multixogador en liña. Aínda que o rendemento pode ter un lixeiro golpe, a alegría de ter un personaxe extra para recoller golosinas e derrotar aos xefes supera os pequenos contratempos. Tamén hai un modo de comunidade onde os xogadores poden gozar de niveis deseñados por outros xogadores, proporcionando contido adicional e infinitas posibilidades.