O antigo líder de Meta únese a Brand Experience Agency Reunion como socio creativo

Reunion, unha axencia de experiencia de marca de inicio, anunciou que o antigo líder de Metaverse de APAC en Meta, Ollie Beeston, uniuse á compañía como socio creativo. Beeston aporta unha gran experiencia no desenvolvemento de artesanía cinematográfica tradicional, produción virtual, VR, WebXR, AR e contido de marca para marcas líderes como Hyundai, Cadbury, Adore Beauty e o propio Oculus de Meta.

Antes do seu papel en Meta, Beeston traballou como ACD en Clemenger BBDO, onde contribuíu a campañas notables para V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's e TAB.

O equipo de Reunion expresou o seu entusiasmo pola incorporación de Beeston á axencia, destacando que o seu historial se aliña perfectamente co seu enfoque centrado nos datos e no cliente. O co-CEO Justin Hind declarou: "O seu historial comprobado reflicte o noso compromiso coas estratexias baseadas en datos e iniciativas centradas no cliente".

Beeston expresou o seu entusiasmo por unirse a Reunion, sinalando que o enfoque da axencia orientado ao cliente e centrado en datos é moi axeitado para as necesidades en evolución das audiencias modernas. Dixo: "Estou encantado de unirme ao equipo de liderado de Reunion e estou ansioso por crear ideas que non só capten a atención, senón que tamén impulsen un compromiso significativo para o público e as marcas en partes iguais".

Reunion foi fundada por Justin Hind e Stephen Knowles, que teñen unha ampla experiencia en marketing de rendemento e consultoría de transformación dixital. Pretenden asociarse con clientes ambiciosos que buscan mellorar a accesibilidade e o compromiso da súa marca en todos os puntos de contacto e canles.

Definicións:

1. Metaverso: un espazo compartido virtual colectivo creado pola converxencia da realidade física virtualmente mellorada e da realidade virtual fisicamente persistente.

2. APAC: Asia-Pacífico, referíndose á rexión que inclúe países do leste asiático, do sur de Asia, do sueste asiático e de Oceanía.

3. ACD: Director Creativo Asociado, función nas axencias de publicidade e mercadotecnia que implica supervisar e dirixir o proceso creativo.

4. Clemenger BBDO: unha axencia de publicidade con sede en Australia e con presenza global, que ofrece servizos de marketing creativo, de marca e dixital.

5. Oculus: unha marca de auriculares de realidade virtual desenvolvida e fabricada por Meta, antes coñecida como Facebook Technologies.

