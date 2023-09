Resistor: un divertido xogo de carreiras de CarRPG que combina carreiras e aventuras

Un novo e emocionante xogo de carreiras chamado Resistor está preparado para devolver a diversión e a emoción ao xénero. Desenvolvido como un CarRPG (xogo de rol de coche), Resistor ofrece aos xogadores algo máis que carreiras de alta velocidade. Presenta un mundo aberto, unha narrativa baseada na elección e unha ampla personalización de personaxes e vehículos. O xogo está sendo comparado cunha combinación de Burnout e Mass Effect, creando unha experiencia de xogo única e ambiciosa.

A deseñadora principal Violet McVinnie, que traballou anteriormente na serie Mass Effect e nos xogos de condución de Codemaster, explicou os principais elementos de Resistor. A carreira no xogo non consiste en gañar torneos ou acadar o primeiro posto. Pola contra, céntrase nas carreiras de acrobacias, cos xogadores que realizan derribos, derivas e volteos para gañar puntos de estilo. Estes puntos pódense usar como moeda para recompensar carreiras espectaculares e completar desafíos.

A carreira desenvólvese nun mundo aberto con seis ambientes diferentes, situados xunto ao fondo do océano dunha futura versión de San Francisco. Os xogadores poden explorar estes ambientes tanto nos seus coches como a pé, coñecendo personaxes peculiares e completando misións. O xogo presenta un estilo animado de debuxos animados e está ambientado nun mundo onde sete megacorporacións derrocaron ao goberno.

Resistor vai máis aló das carreiras e da aventura, incorporando elementos dun CarRPG. Os xogadores poden completar misións para formar un escuadrón de personaxes que se unirán ao xogador como pasaxeiros no seu vehículo. As eleccións que se tomen ao longo do xogo terán consecuencias, podendo levar aos xogadores por diferentes camiños e mesmo permitíndolles converterse no vilán da súa propia historia. A reputación e a influencia sobre o mundo e os personaxes do xogo tamén terán un papel importante, xa que os xogadores poderán editar o terreo e participar en extravagantes batallas contra xefes que implican batallas musicais.

A resistencia tamén engade un toque único á personalización. Os xogadores poden vestir aos seus personaxes, vehículos e incluso seleccionar música de entrada. O xogo inspírase na loita libre, e cada corredor ten o seu propio estilo e personalidade.

En resumo, Resistor ofrece unha experiencia de xogo de carreiras refrescante e divertida que combina elementos de carreiras, aventuras e RPG. Coa súa mecánica de xogo única, as súas amplas opcións de personalización e unha narrativa ramificada, Resistor seguro que manterá os xogadores comprometidos e entretidos. Aínda que non se anunciou unha data de lanzamento, os xogadores agardan ansiosos a oportunidade de experimentar este caleidoscopio de ideas.

