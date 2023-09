Comprender a influencia das ferramentas de colaboración na innovación no lugar de traballo dixital

Ferramentas de colaboración como Slack e Teams convertéronse en esenciais no lugar de traballo dixital, o que permite aos equipos comunicarse e traballar xuntos de forma remota. Non obstante, un novo estudo do MIT Sloan Management Review destaca a importancia de comprender como poden afectar a innovación as eleccións realizadas nestas ferramentas.

O estudo descubriu que a decisión de crear un grupo privado ou público a través de ferramentas de colaboración pode establecer os equipos en diferentes camiños cara á innovación. Segundo Wietske Van Osch, profesor asociado da Universidade Estatal de Michigan, a elección entre canles públicas e privadas pode ter importantes implicacións para os resultados creativos producidos polos equipos.

Colaborar en canles públicas comprobouse que é máis pertinente para a creatividade do desenvolvemento, que implica combinar ou ampliar os conceptos existentes para producir novos resultados. Por outra banda, a creatividade disruptiva, que implica redefinir problemas para atopar solucións novidosas, é máis probable que xurda de grupos que configuran as comunicacións como privadas.

Non obstante, o estudo tamén suxire que o desalineamento entre estes camiños pode levar a unha paralización da creatividade. Para fomentar a innovación, os xestores teñen que pensar estratexicamente e combinar diferentes características das ferramentas de colaboración con estruturas de comunicación adecuadas.

O estudo ofrece tres puntos para que os xestores teñan en conta:

1. Elixir ferramentas de colaboración que permitan espazos tanto públicos como privados.

2. Busca formas de apoiar a grupos privados e poñer o coñecemento destes grupos a disposición da organización máis ampla.

3. Combina diferentes grupos para crear múltiples vías cara a diferentes tipos de creatividade.

É importante que os líderes recoñezan que non existe un enfoque único para a innovación. Burcu Bulgurcu, profesor asistente da Ted Rogers School of Management da Toronto Metropolitan University, fai fincapé na necesidade de capacitar aos usuarios para que adopten múltiples camiños cara á creatividade e aproveitalos para maximizar o potencial da forza de traballo dixital.

En xeral, esta investigación destaca a importancia das pequenas opcións dentro das ferramentas de colaboración para impulsar a innovación no lugar de traballo dixital. Comprender os camiños únicos que estas ferramentas ofrecen para a creatividade pode axudar aos xestores a fomentar a innovación e aproveitar todo o potencial dos seus equipos.

Fonte: MIT Sloan Management Review

Definicións:

– Creatividade evolutiva: combinar ou ampliar conceptos existentes para producir novos resultados.

– Creatividade disruptiva: a destrución creativa dun obxecto ou problema para crear unha nova perspectiva.

Fontes:

- MIT Sloan Management Review: "A profunda influencia das pequenas opcións na colaboración dixital" - [fonte]

– Wietske Van Osch – Cátedra de Investigación de Canadá en Medios Sociais Empresariais e Colaboración Dixital en HEC Montreal e profesor asociado na Universidade Estatal de Michigan.

– Burcu Bulgurcu – Profesor asistente e investigador Rogers Cybersecure Catalyst na Ted Rogers School of Management da Toronto Metropolitan University.

Nota: este artigo é un resumo do artigo fonte e non contén citas directas.