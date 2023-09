O programa de monitorización dixital remota axuda aos pacientes a lograr medicións controladas da presión arterial

Un programa de seguimento dixital remoto mostrou resultados prometedores para axudar aos pacientes con presión arterial alta non controlada a conseguir medicións controladas da presión arterial, segundo unha nova investigación presentada nas sesións científicas de hipertensión 2023 da American Heart Association. O estudo avaliou os efectos dun novo programa de xestión da hipertensión dixital. en 54 clínicas de saúde comunitarias situadas en 13 estados dos Estados Unidos.

Os pacientes que participaron no programa recibiron unha aplicación de teléfono dixital que lles incitaba a proporcionar as súas lecturas de presión arterial e outra información relacionada. Os profesionais sanitarios das clínicas revisaron a información a través dun portal web, que permitía avaliar a adherencia á medicación dos pacientes e os síntomas ou dificultades atopados. O portal priorizou aos pacientes en función do nivel de preocupación e os médicos podían comunicarse cos pacientes a través da aplicación ou por teléfono para proporcionar adestramento ou facer cambios no tratamento. Os pacientes tamén recibiron monitores de presión arterial domésticos e material educativo sobre nutrición e saúde mental.

O estudo descubriu que os pacientes que participaron no programa durante polo menos 90 días experimentaron unha mellora significativa no control da presión arterial. Ao inicio do programa, só o 31% dos pacientes tiña a presión arterial controlada, mentres que ao final do período de estudo, o 61% lograra medicións controladas de presión arterial. Entre os pacientes que inicialmente tiñan presión arterial descontrolada, máis da metade (55%) lograron unha presión arterial controlada despois de participar no programa. Os participantes de fala hispana que utilizaron a versión en español da aplicación de seguimento viron taxas de éxito aínda máis altas, cun 70% que logrou medicións controladas da presión arterial.

"Sorprendeunos que máis do 50% dos participantes no programa puidesen controlar a presión arterial. Estes resultados indican que a combinación das capacidades de vixilancia dixital remota da aplicación cos comentarios dos médicos pode mellorar as taxas de control da presión arterial nunha poboación de risco do mundo real ", dixo a autora principal do estudo, a doutora Irina Yermilov. Os descubrimentos suxiren que este programa de xestión dixital ten o potencial de mellorar os resultados e diminuír as taxas de presión arterial descontrolada, o que leva a menos ataques cardíacos e accidentes cerebrovasculares. Os estudos futuros examinarán cales son as características do programa que máis contribúen ao control da presión arterial.

É importante notar que o estudo tivo limitacións, incluíndo a potencial falta de xeneralización a poboacións máis amplas e a ausencia dun grupo de control que reciba atención estándar. Non obstante, estes primeiros descubrimentos destacan a promesa dos programas de monitorización dixital remoto para mellorar o control da presión arterial e os resultados xerais dos pacientes.

Fonte: Asociación Americana do Corazón