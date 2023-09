Meta-Sorter: o método baseado na IA mellora a etiquetaxe de biomas nas mostras de microbiomas

Investigadores da Universidade de Ciencia e Tecnoloxía de Huazhong desenvolveron un novo método baseado na IA chamado "Meta-Sorter" para mellorar a etiquetaxe do bioma para as mostras de microbioma. O estudo, publicado na revista Environmental Science and Ecotechnology, mostra como Meta-Sorter aproveita as redes neuronais e transfire técnicas de aprendizaxe para afrontar o desafío da información incompleta na base de datos MGnify.

O enfoque Meta-Sorter consta de dous pasos clave. En primeiro lugar, constrúese un modelo de rede neuronal utilizando máis de 118,000 mostras microbianas de 134 biomas e a súa ontoloxía de bioma correspondente. Este modelo consegue un AUROC medio impresionante de 0.896, clasificando as mostras con información detallada sobre o bioma.

O segundo paso consiste en utilizar a aprendizaxe por transferencia con mostras de nova introdución que teñan diferentes características. Os investigadores incorporaron 34,209 novas mostras de 35 biomas, incluíndo oito novos, ao modelo de rede neuronal de transferencia. Isto deu como resultado un AUROC medio sobresaliente de 0.989, que predí de forma efectiva a información do bioma para as mostras recentemente introducidas etiquetadas como "bioma mixto".

Meta-Sorter demostra unha taxa de precisión global do 96.7% na clasificación de mostras con anotacións de biomas incompletas. Este avance resolve problemas de erros en cascada e abre novas posibilidades para o descubrimento de coñecemento na investigación ambiental e noutras disciplinas científicas.

Ademais, Meta-Sorter perfecciona as anotacións do bioma para mostras pouco anotadas e mal anotadas. A súa asignación automática de clasificacións precisas a mostras ambiguas proporciona información valiosa máis aló da literatura orixinal. A diferenciación das mostras en categorías ambientais específicas mellora a fiabilidade e validez das conclusións da investigación.

A medida que se seguen desenvolvendo protocolos estandarizados para o envío de datos e a incorporación de metadatos, espérase que Meta-Sorter revolucione a análise e interpretación das mostras da comunidade microbiana. Permitirá descubrimentos máis precisos e perspicaces no campo da investigación do microbioma e máis aló.

fonte:

Nan Wang et al, Refining biome labeling for large-scale microbial community samples: Leveraging neuronal networks and transfer learning, Environmental Science and Ecotechnology (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304