Reddit presenta a función de tradución de publicacións e o Centro de axuda de actualizacións

Reddit, a popular plataforma en liña, presentou unha nova función que permite aos usuarios traducir publicacións a diferentes idiomas. Inicialmente, haberá oito idiomas dispoñibles, incluíndo inglés, español, alemán, francés, portugués, italiano, holandés e sueco.

Para acceder a esta función de tradución, os usuarios poden simplemente facer clic no botón "traducir" situado debaixo do nome de usuario de Redditor na parte superior da publicación. Non obstante, para utilizar esta función, os usuarios deben escoller primeiro o seu idioma preferido na configuración. Actualmente, esta función só está dispoñible en dispositivos Android e iOS, así como para os usuarios que pecharon sesión na plataforma web.

Ademais da tradución de publicacións, Reddit tamén está experimentando con traducións para comentarios tanto en iOS como en Android. Na súa publicación recente, a compañía revelou o seu plan de facer que toda a experiencia de conversa en Reddit sexa multilingüe nun futuro próximo.

Ademais, Reddit actualizou recentemente o seu Centro de axuda. O Centro de axuda agora serve como un centro central que combina o Centro de axuda do moderador e ofrece aos usuarios todos os recursos de asistencia necesarios que poidan necesitar. Esta actualización chega despois da introdución de Reddit do Programa Mod Helper, que recompensa aos moderadores por axudar aos seus compañeiros moderadores.

Con estas novas funcións e actualizacións, Reddit pretende mellorar a experiencia do usuario e promover conversas multilingües dentro da súa comunidade.

Fontes:

- Reddit