Razorpay adquire a empresa de facturación dixital BillMe para mellorar o compromiso do cliente

O unicornio Fintech Razorpay anunciou a adquisición de BillMe, unha empresa de facturación dixital e compromiso dos clientes. A start-up con sede en Bombai desenvolveu unha plataforma que ten como obxectivo eliminar as facturas en papel e mellorar o valor engadido para os comerciantes mediante a facturación dixital. Esta é a oitava adquisición de Razorpay, que foi ampliando a súa carteira desde que adquiriu Ezetap en agosto de 2022.

Con esta adquisición, Razorpay busca potenciar ás empresas cun modelo híbrido que lles permita relacionarse de forma máis eficaz cos seus clientes. A medida que os modos de interacción sen contacto e sen fricción seguen gañando popularidade entre os consumidores, Razorpay pretende aproveitar as capacidades de BillMe para ofrecer aos comerciantes unha experiencia de facturación altamente personalizada e interactiva. As facturas dixitais xeradas por Razorpay ofrecerán funcións como opcións de comentarios e enquisas, o que permitirá aos comerciantes adaptar as súas estratexias de compromiso en función das preferencias dos consumidores.

BillMe, fundada en 2018, xa atendeu a máis de 4,000 empresas, incluíndo grandes marcas como McDonald's, Burger King, Decathlon e Cinepolis. A plataforma permite que as empresas entren en funcionamento coa factura dixital en menos de 10 minutos, simplificando os procesos que adoitan levar moito máis tempo. Ademais, os paneis de autoservizo proporcionados por BillMe permiten aos comerciantes analizar o comportamento dos clientes, establecer regras de campaña personalizadas e facilitar as vendas cruzadas e as promocións.

Os clientes beneficiaranse da experiencia de pago simplificada e máis rápida que ofrece a facturación dixital. Xa non teñen que preocuparse por almacenar ou recuperar facturas en papel para referencia futura. Pola contra, as facturas dixitais serán facilmente accesibles e pódense utilizar como ferramenta multidimensional para que os comerciantes poidan comprender, involucrar e orientar mellor aos seus clientes.

Razorpay ve un gran potencial no mercado global de recibos dixitais, que se prevé que alcance os 2.3 millóns de dólares en 2027. Ao incorporar as ofertas de BillMe, Razorpay pretende axudar ás empresas a destacar mellorando o compromiso dos clientes, retendo clientes e reforzando as súas capacidades de mercadotecnia. Esta adquisición aliña a visión de Razorpay de converterse nun portelo único de confianza para todas as solucións de pago, atendendo a empresas de todos os tamaños.

Fundada en 2014, Razorpay xa proporcionou solucións de tecnoloxía de pago a máis de 8 millóns de empresas. A compañía conseguiu 817 millóns de dólares en financiamento de importantes investidores como Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global e MasterCard. Coa incorporación de BillMe, Razorpay continúa ampliando a súa pegada na industria fintech e consolidando a súa posición como líder no espazo de pagos.

