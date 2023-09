Impresionante recreación Star Fox Arwing en Starfield

By

Unha nova e moi impresionante recreación na nave espacial xurdiu no RPG espacial Starfield de Bethesda. Inspirado na querida serie Star Fox, o usuario das redes sociais 'BuckyArt1701' deseñou un barco personalizado baseado no emblemático Arwing. A conta oficial de redes sociais de Starfield mesmo compartiu varias capturas de pantalla desta notable creación.

Starfield reúne elementos dos clásicos xogos de rol de Bethesda con emocionantes pelexas de naves espaciais. A posibilidade de personalizar o teu barco permite aos xogadores crear deseños únicos e recoñecibles. Desde o seu lanzamento, os fans xa crearon naves inspiradas en Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica e The Expanse.

Aínda que a serie Star Fox non viu unha nova entrada dende hai moito tempo, esta recreación de Arwing en Starfield permite aos fanáticos satisfacer temporalmente o seu desexo polas aventuras intergalácticas de Fox McCloud. Para aqueles que desexan máis pelexas espaciais na Nintendo Switch, revisar as experiencias clásicas de Star Fox a través do servizo Switch Online é unha excelente opción.

Starfield converteuse rapidamente no lanzamento do xogo máis exitoso de Bethesda ata a data, con máis de seis millóns de xogadores uníndose ao Constellation na súa semana de apertura. Para obter máis información sobre o xogo, incluíndo recensións e guías, visita o noso sitio web de irmáns Pure Xbox.

Que opinas sobre esta notable recreación de Arwing en Starfield? Estás esperando un novo xogo de Star Fox no futuro? Comparte as túas opinións a continuación.

