Apple amplía o acordo con Qualcomm para usar chips de módem 5G ata 2026

Apple anunciou que estenderá o seu acordo con Qualcomm para utilizar os seus Snapdragon 5G Modem-RF Systems para os lanzamentos dos seus teléfonos intelixentes ata polo menos 2026. Isto significa que Apple seguirá utilizando os compoñentes de Qualcomm nos seus iPhones durante os próximos tres anos. Esta decisión supón un atraso nos plans de Apple para desenvolver os seus propios chips de módem 5G, que se esperaba que se introduzan en 2024.

Os expertos están divididos sobre as razóns do atraso de Apple no desenvolvemento dos seus propios chipsets. Algúns especulan que a Apple é máis difícil do previsto crear o seu propio módem móbil de silicio, mentres que outros suxiren que os problemas da cadea de subministración están a causar dificultades. Alejandro Cadenas, vicepresidente asociado de IDC, sinalou que a prioridade de Apple é desenvolver os seus propios chipsets e finalizar o seu acordo con Qualcomm, pero a compañía necesita máis tempo para garantir a calidade da súa alternativa.

Aínda que os esforzos de Apple para desenvolver os seus propios chipsets 5G poden tardar máis do esperado, os analistas do sector cren que a compañía segue comprometida co reto e está a destinar recursos importantes á tarefa. A extensión do acordo de Apple con Qualcomm proporciona seguridade a curto e medio prazo para ambas as compañías.

Hai especulacións de que o acordo renovado de Apple con Qualcomm pode estar relacionado cos esforzos da compañía por fortalecer as súas cadeas de subministración, especialmente debido ao aumento dos desafíos en China. Apple pode buscar diversificar as súas fontes de compoñentes e reducir a dependencia dun só provedor.

Independentemente das razóns detrás do atraso, esta extensión é vista como unha vitoria para Qualcomm, xa que Apple segue confiando nos seus compoñentes. Non se fixeron públicos os detalles do contrato, pero crese que é similar ao acordo alcanzado entre as dúas empresas en 2019, tras disputas xudiciais. Nese acordo, Apple retirou as súas demandas legais contra Qualcomm e acordou usar os seus chips en iPhones, o que finalmente levou a Apple a adquirir o negocio de módems para teléfonos intelixentes de Intel.

A pesar do atraso, espérase que Apple finalmente lance os seus propios chips de módem 5G, pero o prazo segue sendo incerto.

