Qualcomm asina un novo acordo para subministrar chips 5G a Apple ata 2026

Qualcomm chegou a un novo acordo con Apple para fornecer chips 5G para iPhones ata polo menos 2026. Como deseñador líder de chips de módem que permiten que os teléfonos se conecten a redes de datos móbiles, Qualcomm asinou previamente un acordo de subministración con Apple en 2019, tras a resolución. dunha disputa legal de longa data entre as dúas empresas.

O actual acordo de subministración de chips entre Qualcomm e Apple vencerá este ano, o que significa que os próximos iPhones que se espera que Apple anuncie serán os últimos en lanzarse baixo este acordo. Non obstante, o novo acordo garante que Qualcomm seguirá proporcionando chips para os teléfonos de Apple cada ano ata 2026.

Desafortunadamente, Qualcomm non revelou os termos específicos e o valor do acordo. O fabricante de chips só mencionou que os termos son "similares" ao anterior acordo de subministración. Ademais, un acordo de licenza de patente que foi asinado entre Qualcomm e Apple en 2019 permanecerá en vigor ata 2025, coa posibilidade dunha prórroga de dous anos.

Aínda que Apple está a traballar activamente no desenvolvemento da súa propia tecnoloxía de módem e adquiriu a unidade de módem de Intel por 1 millóns de dólares en 2019, aínda non está claro a rapidez con que Apple planea pasar a usar os seus propios chips. Qualcomm proxectou que só unha quinta parte dos iPhones de Apple utilizará os seus chips para 2026. Non obstante, esta proxección pode resultar conservadora, xa que as proxeccións anteriores de Qualcomm para o seu negocio con Apple en 2021 foron superadas, con todos os modelos de iPhone 14 lanzados o ano pasado. incorporando módems Qualcomm.

Este novo acordo entre Qualcomm e Apple é crucial para a estratexia da cadea de subministración de Apple, especialmente á luz dos retos aos que se enfronta en China. O fortalecemento das cadeas de subministración fóra de China converteuse nunha prioridade para Apple, e parece que a compañía está atrasando ou reducindo os plans para producir de forma independente os seus propios chips en varias áreas.

