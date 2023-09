Qualcomm asina un acordo con Apple para fornecer chips 5G ata 2026

Qualcomm anunciou este luns que asinou un acordo con Apple para subministrar chips 5G para iPhones ata polo menos 2026. Este acordo amplía a relación existente entre as dúas compañías, e indica que Apple non ten previsto desenvolver actualmente a súa propia tecnoloxía de módem. O acordo chega nun momento no que Apple afronta desafíos en China e busca reforzar as súas cadeas de subministración noutras áreas.

Segundo o novo acordo, Qualcomm proporcionará chips para iPhones que se lanzarán cada ano ata 2026. Non se revelou o valor exacto do acordo, pero dise que é similar ao anterior acordo de subministración entre as dúas compañías. As accións de Qualcomm aumentaron un 4 por cento despois do anuncio, mentres que as de Apple aumentaron un 0.5 por cento.

Este acordo baséase nun acordo de subministración de chips que Qualcomm e Apple asinaron en 2019, tras a resolución dunha disputa legal de longa duración entre as dúas compañías. Ese acordo de subministración vencerá este ano, polo que se espera que os iPhones sexan anunciados o martes sexan os últimos en estrearse baixo ese acordo.

Ademais do acordo de subministración de chips, Qualcomm tamén confirmou que o seu acordo de licenza de patentes con Apple, que foi asinado en 2019, segue en vigor. Este acordo expirará en 2025, pero existe a posibilidade de prorrogalo por dous anos máis.

Apple estivo traballando na súa propia tecnoloxía de módem e adquiriu a unidade de módem de Intel por 1 millóns de dólares en 2019. Non obstante, a compañía aínda non deu detalles sobre cando planea comezar a usar os seus propios chips.

Aínda que Qualcomm proxecta que só unha quinta parte dos iPhones de Apple utilizará os seus chips para 2026, as proxeccións anteriores da compañía foron excesivamente conservadoras. Nótese que todos os modelos de iPhone 14 lanzados o ano pasado usaban módems Qualcomm. O director financeiro de Qualcomm tamén espera que a "inmensa maioría" dos iPhones de 2023 se lancen esta semana para incluír módems Qualcomm.

En xeral, este acordo estendido entre Qualcomm e Apple reforza a súa asociación e garante un subministro estable de chips 5G para os futuros iPhones de Apple. Tamén suxire que Apple non planea desenvolver a súa propia tecnoloxía de módem nun futuro próximo.

Fonte: O artigo orixinal foi de Reuters.