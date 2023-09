Qualcomm comparte aumento mentres Apple amplía a asociación de chips 5G

By

As accións de Qualcomm (QCOM) experimentaron un aumento significativo no seu valor tras o anuncio de que a compañía seguirá fornecendo a Apple (AAPL) con chips 5G para o iPhone ata 2026. Este movemento indica que Apple aínda non está preparada para desenvolver os seus propios chips. suxerindo unha dependencia continuada da tecnoloxía de Qualcomm.

A extensión da asociación entre Qualcomm e Apple non é ningunha sorpresa, dada a crecente importancia da tecnoloxía 5G na industria dos teléfonos intelixentes. A medida que aumenta a demanda de conectividade máis rápida e fiable, a inclusión de chips 5G no produto insignia de Apple garante que o iPhone siga sendo competitivo no mercado.

A noticia da asociación estendida tivo un impacto positivo nas accións de Qualcomm, xa que os investimentos ven a colaboración continua con Apple como un voto de confianza na tecnoloxía e as perspectivas futuras da compañía. O aumento do valor das accións reflicte o optimismo do mercado cara á capacidade de Qualcomm para manter a súa posición como actor clave na industria de semicondutores.

Ademais, esta asociación tamén proporciona a Apple unha vantaxe estratéxica. Ao confiar na experiencia de Qualcomm no desenvolvemento de chips 5G, Apple pode centrarse noutras áreas do seu negocio, como a innovación de software e hardware. Esta colaboración permite a Apple aproveitar o amplo coñecemento e experiencia de Qualcomm, sen ter que investir moito en capacidades de fabricación de chips.

En xeral, a decisión de estender a asociación entre Qualcomm e Apple destaca a importancia da tecnoloxía 5G no mercado dos teléfonos intelixentes. Tamén subliña a importancia da colaboración e especialización na industria dos semicondutores, onde as empresas poden aproveitar as fortalezas das outras para ofrecer produtos innovadores e competitivos.

Fontes:

- Yahoo Finance Live

– Definicións: 5G: a quinta xeración de tecnoloxía sen fíos que promete velocidades de datos significativamente máis rápidas e menor latencia. Permite unha ampla gama de aplicacións, incluíndo dispositivos IoT e vehículos autónomos.